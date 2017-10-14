Dünyanın da en büyük futbol faciaları arasında yer olan olaya ilişkin o maçta olan futbolcu, taraftar ve yöneticiler başta olmak üzere, hem Sivas hem de Kayseri tarafından 14 tanıkla yüz yüze görüşen Başaran, ayrıca dönemin yerel ve ulusal gazetelerinde de geniş bir arşiv taraması yaptı. Kitapta tanıklar maç öncesi, maç sırası ve sonrasında yaşanan olaylarla birlikte, kendi travmalarını da anlatıyor. İletişim Yayınevi’nden çıkan kitap raflardaki yerini aldı.

Kenan Başaran kitapla ilgili şunları söylüyor: “Türkiye’de ne zaman futbol sahalarında veya dışında bir şiddet olayı yaşansa hemen ‘Sivas-Kayseri maçı’ hatırlatılır. Ama kimse de doğru düzgün ne yaşandığını bilmez. 43 kişinin öldüğü de laf arasında geçer fakat bundan 50 yıl önce, henüz futbol fanatizminin pek olmadığı dönemde ne olmuş da 43 insan ölmüş, 600’ün üzerinde kişi de yaralanmış? Olaya dair yazılan çizilen makalelerin çoğu uzaktan bakış açılarından besleniyor. Genelde zengin-fakir çatışmasının futbola yansıması olarak yorumlanıyor. Ben de ‘neden’ sorusunun yanıtını almak için tanıkların peşinden koştum. 14 tanıkla görüştüm. Yüz yüze… Maçta oynayan futbolcularla da konuştum, maça giden taraftarla da.

Maçtan önce, maç günü ve sonrasında neler yaşandı? Yerel ve ulusal medya olayı nasıl gördü? Devlet ne yaptı?

Tüm bu soruların yanıtlarını tanıklar verdi.

50 yılda bu konuda daha önce yazılan tek bir kitap bile yok. Konuşmayarak unutmaya çalışmışız bu trajediyi. Oysa yurt dışında yaşanan benzer olaylara dair yüzlerce kitap ve belgesel bulunuyor. Kitabı tamamen tanık anlatımlarına dayandırdım.

İçinde çok trajik öyküler var. Örneğin bir tanık, maçta çıkan olaylardan ötürü öldü sanılarak morga atılıyor. Tesadüfen yaşadığı ortaya çıkıyor ve kurtarılıyor. Babasını kaybeden Mustafa, bugün bile acısını unutmuş değil. İki şehir arasında 20 yıl olayın yarattığı gerilim azalarak da olsa sürüyor.”