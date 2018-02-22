Türkiye’nin beklediği E-Spor oyun festivali başlıyor
Hürriyet Spor Arena platformu öncülüğünde oyunseverler 10-11 Mart tarihlerindeki Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali’nde buluşacak.
Hürriyet Spor Arena tarafından düzenlenecek olan Yapı Kredi Play E-Spor Arena Oyun ve Dijital Yaşam Festivali 10-11 Mart tarihlerinde Hilton İstanbul Convention&Exhibition Center’da düzenlenecek. Festivalin ilk günü, tüm dünyayı peşinden sürükleyen League of Legends turnuvasıyla başlayacak. İkinci gün ise PlayerUnknown’s Battlegrounds turnuvası sayesinde tam bir e-gaming şöleni yaşanacak.
Turnuvaların yanı sıra festival boyunca oyun severler hayranı oldukları oyuncu ve fenomenlerle tanışma imkânı yakalayabilecek, en yeni oyunları ve oyun teknolojilerini deneyimleyebilecek, ödüller kazanabilecek ve oyun topluluklarıyla bir araya gelme fırsatı bulabilecekler.
BiLETLER SATIŞA ÇIKTI
Yapı Kredi Play, Teknosa ve Migros sponsorluğunda hayata geçen festivalin biletleri Biletix’te. Etkinlikle ilgili detaylar ise www.e-sporarena.com’da. Tüm sorularınız için sorumvar@e-sporarena.com
ÖZEL FESTİVALE ÖZEL JÜRi
Festivalin heyecanı sadece turnuvalarla sınırlı kalmayacak. Spor Arena jürisi ve katılımcıların oylarıyla “Teknosa Oyunun Büyükleri” de ödüllerine kavuşacak. Jüride yer alan isimler ise şöyle:
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