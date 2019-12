Türkiye'nin 2019 yılı oyun verileri açıklandı

Hızlı, güvenilir, pratik, ulaşılabilir ve anlık geri bildirim vermesiyle fark yaratan Oyunfor’un verilerine göre, Türkiye’deki oyun severler en çok mobil oyunlara para harcıyorlar. 2019 satış rakamlarını esas alan Oyunfor, harcamaların yüzde 50’sinin mobil, %30’unun konsol, %20’sinin ise PC oyunlarından oluştuğunu açıkladı.

Oyun harcamaları yüzde 50 artışla kişi başı 150 TL oldu

Veriler hakkında konuşan Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Bölgedeki diğer ülkelere verdiğimiz dijital oyun hizmetlerine de kıyasla, Türkiye, 30 milyondan fazla oyuncusuyla bölgedeki en hareketli ülke. Oyunfor olarak bu kitlenin çok büyük bir bölümüne ulaşıyoruz ve platformumuzdaki verilerin oyun sektörünün durumunu göz önüne sermesi için değerli olduğunu düşünüyoruz. 2019 yılında Türkiye’deki oyun severler ortalama 150 TL sepet tutarı ile alışveriş yaptılar. Bu miktar, 2018’deki yaklaşık 100 TL sepet ortalamasına göre %50 artış gösterdi. Bu artışta ise en önemli etkenin kur farkından dolayı oyunların Türkiye fiyatlarının artması olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Türkiye Battle Royale oyunlarını çok sevdi

Dumanoğlu, “En çok harcama yapılan oyunlar listesi ise şu şekilde: Son dönemde Battle Royale oyunlarının çok sevildiğini görüyoruz. En çok oynanan oyunlarda ilk iki sırayı PUBG Mobile ve Fortnite alıyor. En çok harcama yapılan oyun da bu ikisi. Sıralamada üst sıralarda FIFA ve Football Manager oyunları da futbola olan ilginin bir yansıması. Tüm dünyada e-spor fırtınasını başlatan League of Legends ile geniş kitlelere internetten oyun oynamayı sevdiren World of Warcraft da üst sıralardaki yerini koruyor” şeklinde konuştu.

Oyunfor verilerine göre 2019’da Türkiye’de en çok oynanan oyunlar aşağıdaki şekilde sıralanıyor:

01. PUBG Mobile

02. Fortnite

03. FIFA serisi

04. Tom Clancy's Rainbow Six Siege

05. League of Legends (LOL)

06. Football Manager serisi

07. World of Warcraft

08. Overwatch

09. Battlefield serisi

10. Call of Duty: Black Ops 4

11. Apex Legends

12. Counter Strike: Global Offensive (CS:GO)

13. PES serisi

14. Grand Theft Auto V (GTA V)

15. Metin2

16. Knight Online

17. Zula

18. Blade and Soul

Kadınlar mobili ve savaş oyunlarını tercih ediyor

Oyunfor verilerine göre kadınlar mobili erkeklerden daha çok seviyor. Dumanoğlu, “Platformumuzda kadınların yüzde 70 oranda mobil oyunları tercih ettiğini görüyoruz. Bu oran, erkeklerde yüzde 40 düzeyinde. PC bazında bakıldığında kadınlar yüzde 20, erkekler yüzde 25 seviyesinde; konsol ise erkeklerde %35 ile daha popüler. Kadınlar ise %10 oranında konsol tercih ediyorlar. Genel kanının aksine, kadınlar FPS olarak bilinen birinci şahıs nişancı, yani savaş ağırlıklı oyunları seviyorlar. Bunu yüzde 15 ile MMORPG’ler, yani online rol yapma oyunları ve %10 ile aksiyon oyunları takip ediyor” dedi. Paylaşılan istatistikler arasında kadın oyuncuların yoğunlaştığı şehirler de dikkat çekti. Buna göre en çok kadın oyuncu bulunan şehirler sırasıyla İzmir, İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Konya.

Kadınların en çok oynadığı oyunlar ise şöyle sıralandı:

01. 01. PUBG Mobile

02. League of Legends (LOL)

03. Lords Mobile

04. Counter-Strike: Global Offensive (CSGO)

05. Arena of Valor

Erkekler Battle Royale ve futbol meraklısı

Erkeklerin en çok harcama yaptığı oyunlar sıralaması, genel sıralamaya benzerlik gösteriyor. Birinci sırayı PUBG, ikinci sırayı Fortnite alırken, bunu sırasıyla Football Manager 2020, FIFA 2020 ve PES 2020 izliyor.

50 yaş üstü erkekler için rol yapma ve strateji önemli

İstatistikler 50 yaş üstü erkek oyuncuların da erkeklerin genelde tercih ettiği Battle Royale yerine rol yapma ve strateji ağırlıklı oyunlardan hoşlandıklarını gösterdi. Oyunfor verilerine göre Türkiye’de 50 yaş üstü erkekler en çok World of Warcraft, Game of Thrones, Age of Empires 2, Travian ve Lords Mobile oyunlarını oynuyor.

Çocuklar sadece ‘vurdulu kırdılı’ değil, zekâ geliştiren oyun da oynuyorlar

En büyük oyuncu kitlesini oluşturan 16 yaş altı ise daha çok FPS ve rol yapma oyunlarına odaklanıyorlar. Dumanoğlu, “Genç erkeklerde en çok harcama yapılan oyun, League of Legends (LOL). Bunu Fortnite, Minecraft, Zula, PUBG; Metin2, Knight Online, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) ve Roblox izliyor. Hem zekâ geliştiren hem de yaratıcılığı ön plana çıkartan Minecraft ve Roblox’un gençler ve çocuklar arasında yaygın olmasını önemli buluyoruz” şeklinde konuştu.

“FIFA mı PES mi” sorusu yanıt buldu

İstatistiklerde Türkiye’deki en popüler spor olan futbol konusunda da bir ayrım olduğunu belirten Dumanoğlu, “Uzun yıllardır sorulan ‘FIFA mı PES mi’ sorusu da veriler doğrultusunda yanıt buluyor. Bilgisayarda FIFA 20 açık ara önde gözüküyor. PES ise konsolda az bir farkla popülerliğini koruyor. Bu durumda, artık FIFA’nın PES’i rahatlıkla geride bıraktığını söyleyebiliriz” dedi.

Ülkemizde Kasım sonunda düzenlenen indirimler de oyun tercihleriyle ilgili son durumu gün ışığına çıkardı. Oyunfor Efsane Cuma kampanyasında, yüzde 30 ile 80 arasında yapılan indirimlerde tercih edilen oyunların sıralaması aşağıdaki gibi oldu:

01. Battlefield 5 (% 80 indirim)

02. FIFA 20 (%50 indirim)

03. Assassins Creed Odyssey (%60 indirim)

04. Battlefield 1 (%60 indirim)

05. eFootball PES 2020 (%60 indirim)

06. Football Manager 2020 (%30 indirim)

07. Need For Speed Heat (%40 indirim)

08. PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) (%60 indirim)

09. Watch Dogs 2 (%60 indirim)

10. Tom Clancy’s Rainbow Six Siege (%50 indirim)

11. Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands (%80 indirim)

12. Titanfall 2 (%80 indirim)

13. The Sims 4 (%80 indirim)

14. The Elder Scrolls 5 (%60 indirim)

15. The Crew 2 (%40 indirim)

16. Star Wars Battlefront 2 (%50 indirim)

17. Risk Of Rain 2 (%50 indirim)

18. PUBG Survivor Pass Badlands (%30 indirim)