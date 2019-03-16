Türkiye'nin 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki rakipleri ve programı belli oldu
Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ve A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın da mücadele edeceği 2019 FIBA Dünya Kupası'nda grup aşamasının kuraları çekildi. 12 Dev Adam'ın rakipleri NBA yıldızlarıyla dolu kadrosuyla Amerika, Çekya ve Japonya oldu.
Türkiye'nin de yer aldığı FIBA 2019 Dünya Kupası'nın kura çekimi, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleşti. Milliler, Amerika, Çekya ve Japonya ile eşleşti.
E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızın en ciddi rakibi, NBA yıldızlarıyla donanmış kadrosuyla Amerika... 12 Dev Adam, Jan Vesely'nin formasını giydiği Çekya'nın dışında Japonya ile ilk iki mücadelesi verecek.
Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştirdiği etkinlikte gruplar şöyle oluştu;
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A GRUBU: Çin, Venezuela, Polonya, Fildişi Sahilleri,
B GRUBU: Rusya, Arjantin, Kore, Nijerya
C GRUBU: İspanya, Porto Riko, Iran, Tunus
D GRUBU: Sırbistan, İtalya, Filipinler, Angola
E GRUBU: Amerika, Türkiye, Çekya, Japonya
F GRUBU: Yunanistan, Brezilya, Karadağ, Yeni Zelanda
G GRUBU: Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Almanya, Ürdün
H GRUBU : Litvanya, Avustralya, Kanada, Senegal
Türkiye'nin kaderini Kobe Bryant belirledi, Yao Ming de geceye katıldı
31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek organizasyonun global elçisi eski yıldız basketbolcu Kobe Bryant'ın kura çekimini gerçekleştirdiği etkinlikte, ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Jason Derulo ise popüler şarkılarını söyledi. Shenzhen Bay Arena'da ilk kez halka açık olarak düzenlenecek organizasyona, FIBA Dünya Kupası'nın ilk global elçisi Çinli eski yıldız basketbolcu Yao Ming de katıldı.
Maç programı belli oldu!
E Grubu'nda, organizasyonun son iki şampiyonu ABD'nin yanı sıra Çekya ve Japonya'yla mücadele edecek ay-yıldızlı ekip, karşılaşmalarını Şangay'da oynayacak.
Milliler Dünya Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında 31 Ağustos'ta Japonya'yla karşılaşacak. ABD ile grubun ikinci maçında 2 Eylül'de karşılaşacak ay-yıldızlı ekip, son karşılaşmasını ise 4 Eylül'de Çekya'yla mücadele edecek.
Maç saatleri daha sonra açıklanacak.
Çapraz eşleşme F Grubu'ndan
A Milli Takım, grupta ilk ikiye girmesi durumunda, bir üst turda F Grubu'ndan gelecek takımlarla eşleşecek.
F Grubu'nda Yunanistan, Yeni Zelanda, Brezilya ve Karadağ ilk ikiye girmek için mücadele edecek. Bu gruptan çıkmayı başaran takımlar üst turda, E Grubu'ndan gelecek ilk iki ekiple K Grubu'nda eşleşecek. Bu grupta takımlar, bir önceki grupta oynadığı ekiple maç yapmayacak.
Shenzhen şehrinde 7 ve 9 Eylül'de oynanacak K Grubu maçları sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.
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