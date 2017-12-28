Türkiyemspor Breuberg 30 yaşında

İKİNCİ takımı C Ligi’nde puan mücadelesi veren FCK Türkiyemspor Breuberg, cuma günü düzenlenecek 30’uncu yıl şenliğine, bütün sporseverleri davet etti. Kutlamadan elde edilecek gelir, Türkiyemspor’un kulüp binası yapımı için kullanılacak. Kutlamada Türkiyemspor camiası ve konuklar Aschaffenburg Millenyum Grubu ve sanatçıların müziği ile eğlenecek. Konser ve çocuklar için eğlencenin dışında bir de çekiliş düzenlenecek.

Gece hakkında bilgi veren FCK Türkiyemspor Breuberg yöneticisi Oğuzhan Hazneci, şöyle dedi:

“Tiyatro Frankfurt gösterisi, Frankfurt Başkonsolosluğu Türk Sanat Müziği Korosu konseri gibi kültürel faaliyetler de düzenliyoruz. Tek eksiğimiz, kendimize ait bir kulüp binamızın ve soyunma odalarımızın olmaması. Şu an sahamıza yakın bir okulun spor salonunda giyiniyoruz. Bu konuda da büyük sıkıntılarımız var. Üstelik okul tatillerinde kullanamıyoruz. Bu antrenman ve maçlarımızın verimli geçmemesi anlamına geliyor. Kulüp binamızının temelini 2018 yazında atacağız. Bu konuda sporseverler ve işadamlarımızdan destek bekliyoruz. Kulüp binamızın tamamlanmasıyla alt yapıya yönelebileceğiz. Çocuklarımızı hem futbola kazandırmak hem de onlara dilimizi, kültürmüzü öğretmek, geliştirmek istiyoruz.”