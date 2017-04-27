Türkiye’den Overwatch başarısı

Ülke puanının oldukça etkili olduğu turnuva öncesi Türkiye topladığı 3 bin 960 puanla 26.sırada kendine yer bularak Overwatch World Cup’ta kendine yer edinmeyi başardı.
Çin, 4 bin 550 puanla ilk sırada yer alırken, Kore 4 bin 522 puanla ikinci, Amerika ise 4 bin 470 puanla üçüncü sırada yer alan ülkeler oldu.
Overwatch World Cup'ta yarışacak ülkeler şu şekilde;
Çin
Güney Kore
Amerika Birleşik Devletleri
İsveç
Finlandiya
Birleşik Krallık
Kanada
Fransa
Danimarka
Rusya
Almanya
Japonya
Avustralya
Çin Taipei
Hollanda
Hong Kong
Norveç
Polonya
Brezilya
İtalya
İspanya
İsrail
Singapur
Tayland
Arjantin
Türkiye
Belçika
Vietnam
Portekiz
Yeni Zelanda
Avusturya
Romanya