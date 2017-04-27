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Türkiye’den Overwatch başarısı

Blizzard tarafından düzenlenecek Overwatch World Cup’da yarışacak 32 ülke belli oldu.

Hürriyet Haber
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Ülke puanının oldukça etkili olduğu turnuva öncesi Türkiye topladığı 3 bin 960 puanla 26.sırada kendine yer bularak Overwatch World Cup’ta kendine yer edinmeyi başardı.

Çin, 4 bin 550 puanla ilk sırada yer alırken, Kore 4 bin 522 puanla ikinci, Amerika ise 4 bin 470 puanla üçüncü sırada yer alan ülkeler oldu.

Overwatch World Cup'ta yarışacak ülkeler şu şekilde;

Çin

Güney Kore

Amerika Birleşik Devletleri

İsveç

Finlandiya

Birleşik Krallık

Kanada

Fransa

Danimarka

Rusya

Almanya

Japonya

Avustralya

Çin Taipei

Hollanda

Hong Kong

Norveç

Polonya 

Brezilya

İtalya

İspanya

İsrail

Singapur

Tayland

Arjantin

Türkiye

Belçika

Vietnam

Portekiz

Yeni Zelanda

Avusturya

Romanya

 

Overwatch World Cup 2017Esportsespore-sporTürkiyeblizzard
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