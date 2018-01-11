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Türkiye'de VAR sistemi ilk kez bu hafta kullanılacak!

TFF Merkez Hakem Kurulu tarafından test çalışmaları devam Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) bu hafta İstanbul U19/1.Küme müsabakalarında uygulanacak.

Hürriyet Haber
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12-13-14 Ocak tarihlerinde TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan ve Süper Lig hakemlerinin yöneteceği 6 müsabakada Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulaması gerçekleştirilecek.

TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan müsabakalarla ilgili olarak takımların geliş – gidişleri ve yeme – içme ihtiyaçları TFF tarafından karşılanacak.

MAÇ PROGRAMI

12 OCAK 2018 CUMA

TFF RİVA TESİSLERİ
12:30 PAŞABAHÇE - GÜLSUYU U19/1.KÜME

TFF RİVA TESİSLERİ
14:30 BEYKOZ 1908 - GİRNE GENÇLİK U19/1.KÜME

13 OCAK 2018 CUMARTESİ

TFF RİVA TESİSLERİ

12:30 BEYKOZ ÇAVUŞBAŞI - TUZLA ŞİFA U19/1.KÜME

TFF RİVA TESİSLERİ

14:30 KARTALSPOR - ÇAMLICA U19/1.KÜME

14 OCAK 2018 PAZAR

TFF RİVA TESİSLERİ

12:30 MODAFEN - ÇENGELKÖY U19/1.KÜME

TFF RİVA TESİSLERİ

14:30 BAĞLARBAŞI - PENDİK KAYNARCA U19/1.KÜME

VAR1. kümeAnadolu Kulüpleri

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