Türkiye'de VAR sistemi ilk kez bu hafta kullanılacak!

12-13-14 Ocak tarihlerinde TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan ve Süper Lig hakemlerinin yöneteceği 6 müsabakada Video Yardımcı Hakem Sistemi uygulaması gerçekleştirilecek.
TFF Riva Tesislerinde oynanacak olan müsabakalarla ilgili olarak takımların geliş – gidişleri ve yeme – içme ihtiyaçları TFF tarafından karşılanacak.
MAÇ PROGRAMI
12 OCAK 2018 CUMA
TFF RİVA TESİSLERİ
12:30 PAŞABAHÇE - GÜLSUYU U19/1.KÜME
TFF RİVA TESİSLERİ
14:30 BEYKOZ 1908 - GİRNE GENÇLİK U19/1.KÜME
13 OCAK 2018 CUMARTESİ
TFF RİVA TESİSLERİ
12:30 BEYKOZ ÇAVUŞBAŞI - TUZLA ŞİFA U19/1.KÜME
TFF RİVA TESİSLERİ
14:30 KARTALSPOR - ÇAMLICA U19/1.KÜME
14 OCAK 2018 PAZAR
TFF RİVA TESİSLERİ
12:30 MODAFEN - ÇENGELKÖY U19/1.KÜME
TFF RİVA TESİSLERİ
14:30 BAĞLARBAŞI - PENDİK KAYNARCA U19/1.KÜME