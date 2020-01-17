Türkiye'de tüm liglerde haftanın programları

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Bugün:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

Yarın:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

- TFF 1. Lig

Bugün:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Giresunspor (Menemen İlçe)

Yarın:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Altay (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Adanaspor-Akhisarspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altınordu-Hatayspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19 Ocak Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Eskişehirspor (Aktepe)

14.00 İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Boluspor-Osmanlıspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Fatih Karagümrük (Bursa Büyükşehir Belediye)

20 Ocak Pazartesi:

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup:

Yarın:

13.00 Bayburt Özel İdare-Tuzlaspor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Vanspor FK-Niğde Anadolu (Van Atatürk)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Eyüpspor-Bandırmaspor (Stat henüz açıklanmadı)

19 Ocak Pazar:

13.00 Sivas Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.30 Sakaryaspor-Elazığspor (Yeni Sakarya Atatürk)

13.30 Uşakspor-Ergene Velimeşespor (Uşak 1 Eylül)

13.30 GMG Kastamonuspor-Kırşehir Belediyespor (Gazi)

13.30 Ankara Demirspor-Piserro Kahramanmaraşspor (TCDD Ankara Demirspor)

Beyaz Grup:

Yarın:

13.30 Pendikspor-Yılport Samsunspor (Pendik)

13.30 GMG Kırklarelispor-Sancaktepe FK (Kırklareli Atatürk)

13.30 Afjet Afyonspor-Hekimoğlu Trabzon (Zafer)

19 Ocak Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-1922 Konyaspor (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Başkent Akademi-Sarıyer (Osmanlı)

13.30 Tarsus İdman Yurdu-Şanlıurfaspor (Tarsus İlçe)

13.30 Manisa FK-Hacettepe (Mümin Özkasap)

13.30 Çorum FK-İnegölspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

- TFF 3. Lig

1. Grup:

Yarın:

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor (Faruk Çelik)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Çatalcaspor (Sultanbeyli Gölet)

19 Ocak Pazar:

13.00 Artvin Hopaspor-Kızılcabölükspor (Hopa İlçe)

13.00 Yeni Orduspor-Manisaspor (19 Eylül)

13.30 Ci Group Buca-Erzinspor (Yeni Buca)

13.30 Düzcespor-Çankaya FK (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Serik Belediyespor-68 Aksaray Belediyespor (Serik İsmail Oğan)

13.30 Silivrispor-Şile Yıldızspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Tokatspor-Yomraspor (Tokat Gaziosmanpaşa)

2. Grup

Yarın:

13.00 Cizrespor-Esenler Erokspor (Cizre İlçe)

13.30 Fethiyespor-Kocaelispor (Fethiye İlçe)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)

10 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-1877 Alemdağspor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Belediye Derincespor-Fatsa Belediyespor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

13.30 Turgutluspor-Kemerspor 2003 (Turgutlu 7 Eylül)

13.30 Payasspor-Ağrı 1970 (Payas ilçe)

13.30 Kozanspor-Karşıyaka (İsmet Atlı)

3. Grup

19 Ocak Pazar:

13.00 Medicalpark Batman Petrolspor-Nazilli Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Somaspor (Yeşiltepe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Osmaniyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Yozgatspor 1959-1954 Kelkit Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.30 Muğlaspor-Altındağ Belediyespor (Muğla Atatürk)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Pazarspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Modafen-Diyarbekirspor (Alemdağ)

13.30 Halide Edip Adıvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Gölcükspor-Bayrampaşa (Gölcük Şehir)

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...





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