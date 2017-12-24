« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri>Türkiye'de gol rekoru kırıldı! 43 tane attılar...

Türkiye'de gol rekoru kırıldı! 43 tane attılar...

Kilis 1. Amatör Lig 10. hafta mücadelesinde A takımlar seviyesinde Türkiye ligleri gol rekoru kırıldı. Lider 79 Kilisspor, evinde konuk ettiği Davulcular Dayanışma Gençlik Spor’u 43-0 mağlup etti.

Efkan BUCAK
SON GÜNCELLEME

Lider 79 Kilisspor, evinde konuk ettiği Davulcular Dayanışma Gençlik Spor’u 43-0 mağlup etti.

MAÇ BAŞINA 19 GOL YİYORLAR!
Öte yandan ligde daha önce oynadığı 1299 Osmanlıspor maçını da 32-0 mağlup olan Kilis Davulcular Dayanışma Gençlikspor, dünya futbol tarihine geçme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Zira Kilis ekibi 9 maçta sadece 2 gol atabilirken kalesinde 171 gol (Maç başına 19 gol) gördü.

Türkiyede gol rekoru kırıldı 43 tane attılar...

Davulcular Gençlik’in oynadığı maçlarda sonuçlar şöyle:

Elbeyli-Davulcular: 15-0
Davulcular-1299 Osmanlı: 0-32
Kilis İdman Yurdu-Davulcular: 15-1
Davulcular-Yavuzlu Mülayim: 0-22
7 Aralık Üniversitesi-Davulcular: 3-0 (h)
Davulcular-Yavuzlu: 0-13
Karataş Halkgücü-Davulcular: 18-0
Davulcular-Çınarlı Gençlik: 1-10
79 Kilis-Davulcular: 43-0

REKOR KIRAN 79 KİLİSSPOR TAKIMI:

Türkiyede gol rekoru kırıldı 43 tane attılar...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Türkiye

CANLI SKOR CEBİNDE!

Cep telefonunuza Spor Arena uygulamasını gönderelim.

SMS GÖNDERİLDİ!

Cihazınıza özel bağlantı linki sms ile gönderildi. Lütfen smslerinize bakınız.
TEKRAR GÖNDER
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL HABERLERİ
BASKETBOL HABERLERİ
VOLEYBOL HABERLERİ