Türkiye'de gol rekoru kırıldı! 43 tane attılar...

Lider 79 Kilisspor, evinde konuk ettiği Davulcular Dayanışma Gençlik Spor’u 43-0 mağlup etti.
MAÇ BAŞINA 19 GOL YİYORLAR!
Öte yandan ligde daha önce oynadığı 1299 Osmanlıspor maçını da 32-0 mağlup olan Kilis Davulcular Dayanışma Gençlikspor, dünya futbol tarihine geçme yolunda emin adımlarla ilerliyor.
Zira Kilis ekibi 9 maçta sadece 2 gol atabilirken kalesinde 171 gol (Maç başına 19 gol) gördü.
Davulcular Gençlik’in oynadığı maçlarda sonuçlar şöyle:
Elbeyli-Davulcular: 15-0
Davulcular-1299 Osmanlı: 0-32
Kilis İdman Yurdu-Davulcular: 15-1
Davulcular-Yavuzlu Mülayim: 0-22
7 Aralık Üniversitesi-Davulcular: 3-0 (h)
Davulcular-Yavuzlu: 0-13
Karataş Halkgücü-Davulcular: 18-0
Davulcular-Çınarlı Gençlik: 1-10
79 Kilis-Davulcular: 43-0
REKOR KIRAN 79 KİLİSSPOR TAKIMI:
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