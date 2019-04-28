Türkiye'de doğdu, geri dönüyor! Hagi...
"Ianis Hagi'yi transfer etmek isteyen kulüpler arasında Galatasaray da var" İşte bu iddia Rumen basınına ait. Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncusu Hagi'nin oğlu olan Ianıs Hagi ayrıca Avrupa devlerinin de listesinde...
Romanya'da yayın yapan Digi Sport'un haberine göre Ianis Hagi'yi Galatasaray dahil Avrupa'nın yedi önemli kulübü transfer etmek istiyor. Sevilla, Girona, Basel, Anderlecht, Standard Liege ve Genk bu kulüpler.
Hagi'nin sahip olduğu Viitorul Constanta forması giyen 20 yaşındaki Ianis, bu sezon 37 maçta 14 gollük performans sergiledi.
Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Ianis'in kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Genç 10 numara 2016 yılında 2 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuş ama beklentilerin altında kalınca eski kulübüne geri dönmüştü.
1998 doğumlu Ianis Hagi babasının Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türkiye'de dünyaya gelmişti.
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