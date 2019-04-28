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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
28.04.2019 - 13:53, Son Güncelleme:

Türkiye'de doğdu, geri dönüyor! Hagi...

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Türkiye'de doğdu, geri dönüyor! Hagi...

"Ianis Hagi'yi transfer etmek isteyen kulüpler arasında Galatasaray da var" İşte bu iddia Rumen basınına ait. Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncusu Hagi'nin oğlu olan Ianıs Hagi ayrıca Avrupa devlerinin de listesinde...

Romanya'da yayın yapan Digi Sport'un haberine göre Ianis Hagi'yi Galatasaray dahil Avrupa'nın yedi önemli kulübü transfer etmek istiyor. Sevilla, Girona, Basel, Anderlecht, Standard Liege ve Genk bu kulüpler.

Hagi'nin sahip olduğu Viitorul Constanta forması giyen 20 yaşındaki Ianis, bu sezon 37 maçta 14 gollük performans sergiledi.

Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Ianis'in kulübü ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor. Genç 10 numara 2016 yılında 2 milyon Euro karşılığında Fiorentina'ya transfer olmuş ama beklentilerin altında kalınca eski kulübüne geri dönmüştü.

1998 doğumlu Ianis Hagi babasının Galatasaray'da forma giydiği dönemde Türkiye'de dünyaya gelmişti.

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Türkiyede doğdu, geri dönüyor Hagi...

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