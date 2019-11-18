Türkiye’de bir ilk! Dizi karakterleri oyun dünyasına taşındı

InGame Group ve Ay Yapım’ın eğlence sektörünün iki fenomen içeriğini bir araya getiren iş birliği projesi kapsamında, Çukur Haritası’nın ardından, 11 Kasım’dan itibaren “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş” da, Zula macerasına dahil oldu

Oyun ve dizi sektörünü bir araya getirerek Türkiye’de bir ilke imza atan InGame Group ve Ay Yapım, Ekim ayında yapılan lansmanla iş birliğini duyurmuş ve dizinin geçtiği sokakların modellenmesiyle oluşturulan “Çukur Haritası” Zula Oyun haritalarına eklenmişti. Projenin ikinci aşamasında ise 11 Kasım’dan itibaren dizinin iki sevilen karakteri Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş, hayranlarının karşısına oyun karakterleri olarak çıkıyor. Oyuna kendi hikayeleriyle dahil olan Cumali ve Azer ile Zula’da Çukur heyecanı zirveye taşınırken, yeni karakterlerin Türkiye sınırlarını aşarak yurt dışında da büyük ses getirmesi bekleniyor.

InGame Group ve Ay Yapım arasında gerçekleşen bu dev iş birliğinin devamında yine Türkiye'de ilk niteliğinde sürprizler gelmeye devam edecek.

InGame Group CEO’su Burak Gözalan: “Bir ilke imza attık”

Yeni karakterlerin oyuna eklenmesine ilişkin konuşan InGame Group Kurucu Ortağı ve CEO’su Burak Gözalan, günümüzde izleyicilerin beklentisinin daha çok heyecan ve deneyim yaşamak olduğunu vurguladı. Önemli bir içeriğin birden fazla mecrada, farklı formlarda yer almasının dünyada yaygınlaştığını ifade eden Gözalan, “Biz de Zula ve Çukur gibi Türkiye’nin iki önemli markası olarak bu alanda bir ilke imza atıyoruz. Online eğlence ve geleneksel medya eğlencesi arasındaki fark kapanıyor. Bu proje ile Çukur heyecanı Zula’da yaşamaya devam ediyor” diye konuştu.

Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay: “Bu iş birliği her iki sektöre de katkı sağlayacak”

Uzun zamandır oyun pazarında yer almayı planlandıklarını belirten Ay Yapım CEO’su Kerem Çatay, bu iş birliğinin kendileri için büyük ve önemli bir adım olduğunu belirtti. İçerik ve oyun dünyası gibi birbiriyle uyumlu iki sektörün bir araya gelmesinin öneminin altını çizen Kerem Çatay, “Bu iş birliğinin her iki sektöre farklı açılardan katkı sağlayacağına inanıyorum. Türkiye’de üretilen iki yerel içeriğin global pazarlara ihraç edilmesi hem kültürel hem de teknolojik alanda bu topraklardan çıkan önemli bir başarı öyküsü olarak tarihe geçecek. Ay Yapım için bu bir ilk adımdır, bundan sonra da oyun dünyasına yönelik projelerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

“Bir oyun karakterine dönüşmek heyecan verici”

Çukur’un sevilen karakterlerinden Cumali Koçovalı’yı canlandıran Necip Memili de, “Zula’nın tüm Türkiye’de milyonlarca insan tarafından keyifle oynanan bir oyun olduğunu biliyorum. Bu nedenle bu projenin parçası olmak, dizideki canlandırdığım karakterin bir oyun karakterine dönüşmesiyle bir ilke imza atmak gerçekten heyecan verici. Hayranlarımız artık diziyi izlemekle kalmayıp, Zula içinde kendi Çukur maceralarını da yaşayabilecekler” dedi.

Azer Kurtuluş’u canlandıran Cihangir Ceyhan ise düşüncelerini, “Küçüklüğümde atari salonlarında çok vakit geçirdim. Bu nedenle bir oyun karakterine hayat vermek ve Zula oyuncularının oyun deneyiminin bir parçası olmak bana müthiş geliyor. Dizideki heyecan oyunda da devam edecek, dizinin hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki takipçileri Zula ile Çukur heyecanını her an yaşayabilecekler” sözleriyle ifade etti.

“Cumali” ve “Azer”, 35 kişilik ekip ve 3 aylık çalışmayla oyun karakterine dönüştü

Çukur’un “Cumali Koçovalı” ve “Azer Kurtuluş” karakterleri, InGame Group çatısı altında yer alan ve tamamen Türk mühendislerden oluşan Madbyte Games ekibinin 3 aylık detaylı geliştirme süreci sonunda ortaya çıktı. Geliştirmelerine harita ile eş zamanlı olarak başlanan dizinin iki karakteri için yeni hikayeler oluşturuldu. Aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan projenin arkasında 35 kişilik bir ekibin hummalı çalışması yatıyor.

Seslendirmeler için Necip Memili ve Cihangir Ceyhan stüdyoya girdi

Proje kapsamında oyun deneyiminin önemli bir parçası olan telsiz mesajları konusunda da bir ilke imza atıldı. Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş karakterleri kendi seslerinden oluşan telsiz mesajlarıyla oyuna dahil edildi. Dizi deneyiminin oyuna aktarılması konusunda önemli bir adım olan mesajların oluşturulması için oyuncular Necip Memili ve Cihangir Ceyhan stüdyoya girerek seslendirmeleri yaptı.

Zula'da yer alan diğer 20 karakter gibi Cumali Koçovalı ve Azer Kurtuluş da kendi hikayeleri ile oyuna dahil oluyor.

Azer ve Cumali’nin oyundaki hikayeleri ise şöyle:

“Kardeşlerinin Çukur nedeniyle öldüğünü düşünen Azer, İstanbul’un gözde semtlerinden Çukur’u ele geçirmeyi kafasına koymuştur. Azer, saldırılarında sık sık Cumali Koçovalı ile karşı karşıya gelecektir. Çukur’un kontrolsüz gücü diyebileceğimiz, içgüdüleriyle hareket eden Cumali Koçovalı, mahallesini korumak için her şeyi yapacaktır. Dizinin deli fişek karakteri Cumali, Azer’in Çukur’a amansız saldırılarına dur diyebilecek mi?”

Bir ayda 750 binden fazla oyuncuya ulaştı

Çukur Haritası, kısa sürede Zula'nın en fazla tercih edilen haritalarından biri oldu. Haritanın yayınlandığı tarihten itibaren 750 binden fazla oyuncu, Zula rekabeti ve heyecanı için Çukur sokaklarını tercih etti. Zula ve Çukur iş birliği sadece Türkiye'de değil, Çukur dizisinin yayınlandığı ve Zula'nın oynandığı tüm ülkelerde büyük bir ilgi ile karşılandı. Zula’ya yeni haritanın eklenmesiyle, oyunun hikayesinde Zula ve Gladyo ekibinin çatışması, bu kez aksiyonun ve çatışmanın eksik olmadığı Çukur dizisinin sokaklarına taşınıyor. Zula’da Çukur Mahallesi “Ölüm Maçı Haritası” (Team Death Match) olarak yer alıyor. Oyuncular silahlarını “Çukur Serisi” ve “Çukur Nadir Desenleri” ile özelleştirip, Çukur heyecanına dahil oluyor. Tasarımı ile gerçeklik algısını üst seviyeye çıkaran Zula Çukur Haritası’nın yanı sıra, yeni sezonda Çukur için hazırlanan özel spreyler de yer alıyor.