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Türkiye’de bir ilk! Bakırköy güne sporla başlıyor

Bakırköy Belediyesi, Türkiye’de bir ilke imza attı: Personel, güne sabah sporu yaparak başlıyor.

Hürriyet Haber
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Bakırköy Belediyesi’nin Osmaniye Mahallesi’nde bulunan Müdürlüklerinde çalışan personel; sabahları 08.30-09.00 saatleri arasında sabah sporu yaparak mesaiye adım atıyor.

Başkan Dr. Bülent Kerimoğlu başlangıçta çok az personelin katıldığı sabah sporuna şimdi onlarca personelin gönüllü olarak katıldığını ifade etti.Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde gerçekleşen sabah sporuyla personelin güne zinde başladığını, iş verimliliğinin ve mesai arkadaşlığının arttığını da belirtti.

5 BÖLGEDE ÜCRETSİZ SPOR

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca her gün Bakırköy’deki 5 bölgede Bakırköylülere uzman eğitmenler eşliğinde 09.00-10.00 saatleri arasında da sabah sporu yaptırıldığını da dile getirdi. Başkan Kerimoğlu, Bakırköylülerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal motivasyonlarına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

10 DALDA 7’DEN 77’YE ÜCRETSİZ SPOR KURSLARI

Bakırköy’de Spor Yapmayan Kalmayacak” parolasıyla hareket ettiklerini belirten Başkan Bülent Kerimoğlu, Bakırköy Belediyesi Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’nde 7’den 77’ye yaklaşık 7 bin Bakırköylüye 10 dalda ücretsiz spor kursları verdiklerini de sözlerine ekledi.

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