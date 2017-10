Türkiye'de bir ilk! 28 saat koşacaklar...

Run of Legends Koşu Festivali; Türkiye’de ilk kez koşulacak 28 saatlik (230 km’lik) konsept yarış Extreme run, Ted İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu ve çocuklara özel Sütaş future runners yarışları ile birlikte life fitness wellness & fitness etkinliklerinden oluşacak unutulmaz bir spor deneyimi yaşatacak.

Run of Legends Koşu Festivali, 28 Ekim tarihinde Run of Legends Extreme Run isimli gündüzden geceye uzanan konsept bir bayrak yarışı ile başlayacak. Türkiye’de ilk kez koşulacak bu yarış, ülkemizin önde gelen profesyonel ruhlu koşu gruplarının birbirleri ile yarıştığı, Çeşme, Karaburun, Urla yarımadalarını kapsayan 230 km’lik bir parkurda koşulacak. Katılımcılara eşsiz bir deneyim yaşatacak ve yaklaşık 28 saat sürecek yarışta, her 10 km’de bir koşucu bayrağı takım arkadaşına devredecek. Altışar kişilik 10 takımın birbirleri ile mücadele edeceği bayrak yarışı Alaçatı Hacımemiş’ten start alacak.

Çeşme Belediyesi’nin destekleriyle eski milli atlet Mehmet Çetin ve milli yüzücü Beste Önal ile birlikte YOYO Events tarafından düzenlenen koşu festivalinin ikinci günü Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte koşarak kutlamak isteyenlerin buluşacağı Run of Legends TED İzmir Koleji Cumhuriyet Koşusu ile taçlanacak. 29 Ekim sabahı saat 13.00’da Alaçatı Hacımemiş’ten start alacak 7 km’lik halk koşusuna bayram çoşkusunu birlikte yaşamak isteyen tüm koşu tutkunları www.runoflegends.com’da yer alan katılım formunu doldurarak katılabilecekler.

Run of Legends Koşu Festivali’nde çocuklar unutulmadı! Festival kapsamında çocuklara koşu kültürünü benimsetmek amacıyla 28 Ekim tarihinde Sütaş Future Runners isimli bir yarış düzenlenecek. 5 – 12 yaş arasında çocukların katılabileceği yarışa başvurular yine www.runoflegends.com üzerinden yapılabilecek.

Run of Legends Koşu Festivali sadece yarışlarla sınırlı kalmayacak. Festival kapsamında 2 gün boyunca düzenlenecek Life Fitness WELLNESS & FITNESS etkinliklerinde koşu tutkunları, Pilates, Kuvvet ve Cool Down Antremanları, Nefes Terapisi ve Yoga çalışmalarına katılarak spor yapmanın keyfini doyasıya çıkaracaklar.