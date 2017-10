Türkiye’de bir ilk! 100 bin dolar...

Türkiye’den ve dünyadan on binlerce oyuncunun katılacağı ZULA World Cup organizasyonunda 100.000 dolar rekor para ödülü verilecek.

ZULA World Cup için düzenlenen basın toplantısında konuşan Ingame Group Kurucuları, E-Spor faaliyetlerini artıracaklarını, 2018 yılında bu alana yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapacaklarını belirttiler. Ingame Group ayrıca E-Spor Federasyonunun kurulması için aktif olarak çalışmalar yapıyor.

Türkiye’de üretilen ilk ve tek yerli MMOFPS (Massive Multiplayer Online First Person Shooter) oyun olan ZULA, E-Spor severlere büyük heyecan yaşatacak “ZULA World Cup” turnuvasını başlattı. Rekor düzeyde katılımcı sayısı ve para ödülüyle Türkiye’de E-Spor alanında bir dönüm noktası olan ZULA World Cup organizasyonunun detayları, 31 Ekim’de Karaköy Novotel’de düzenlenen bir basın toplantısıyla paylaşıldı. Toplantıda konuşan Ingame Group Kurucu Ortaklarından Genco Alp, ZULA’nın fenomen bir oyun haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Yerli içerik olarak tasarladığımız ZULA önce Türkiye’de daha sonra dünyanın 7 ayrı bölgesinde yaklaşık 100 ülkede oynanmaya başladı. Şu an 11 dilde 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. 2 milyondan fazla takipçiyle sosyal medyada büyük bir etkiye ulaşmış durumda. Her gün 5 bin yeni ZULA videosu dünya çapında oyuncular tarafından Youtube’a yükleniyor. Bu içerikler ayda 20 milyonun üzerinde izleniyor.”

Final İstanbul’da yapılacak

Ingame Group Kurucu Ortaklarından Özgür Soner ise kurdukları E-Spor liginde her ay binlerce oyuncunun katıldığı turnuvalar düzenlediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: ZULA E-spor Ligi’nde heyecan hiç bitmiyor. Her ay düzenlediğimiz turnuvalarda 50 bin TL değerinde nakit para ödülü dağıtıyoruz. Fakat şimdi ‘ZULA World Cup’ ile heyecanı global bir boyuta taşımak istiyoruz. 2018 Mayıs başında İstanbul’da yapılacağımız final, bir E-Spor şenliği atmosferinde gerçekleşecek. Tüm şampiyon takımlar İstanbul’da bir araya gelerek E-Spor sevgisini doruğa çıkaracak. ZULA World Cup’ta toplam 100.000 dolar nakit para ödülü dağıtılacak.”

“E-Spora 4 milyon TL yatırım yapacağız”

Toplantıda ayrıca son yıllarda hızla büyüyen E-Spor pazarı ile ilgili de bilgiler paylaşıldı. Dünyada 700 milyon dolarlık bir E-Spor ekonomisi olduğunu söyleyen Özgür Soner, Türkiye’de bu rakamın 4 milyon dolara yaklaştığını belirtti. Soner sözlerine şöyle devam etti: “E-Spor sevgisi giderek yaygınlaşırken biz de bu alana yatırımlarımızı artırıyoruz. Ingame Group olarak 2018 yılında E-Spora yaklaşık 4 milyon TL yatırım yapacağız. Lig katılımını ve ödül havuzu daha da büyüteceğiz. Takımlara koçluk hizmeti verip destek paketleri oluşturacağız. Ayrıca E-Spor Federasyonu kurulumu için de aktif çalışmalarımıza da devam ediyoruz.”

E-Spor takımları canlı turnuva yaptı

ZULA World Cup basın toplantısında beşer kişilik kadrolardan oluşan iki E-Spor takımı canlı turnuva yaptı. Şimdiye kadar 21 turnuvada şampiyon olmayı başaran, Zula'nın en çok ödül kazanmış takımı “Crew E-Spor” ile 8 turnuvada şampiyonlukları bulunan son dönemin yükselen yıldızı “World Judge E-Spor”un mücadelesi katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.