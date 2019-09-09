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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
09.09.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Türkiye - Yeni Zelanda (CANLI)

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Türkiye - Yeni Zelanda (CANLI)

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda ile karşı karşıya geliyor. Türkiye, rakibinİ yendiği ya da 19 sayının altında yenildiği takdirde olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde edecek. Dongguan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Spor Arena'da canlı takip edebilirsiniz...

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi. Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Türkiye - Yeni Zelanda (CANLI)

Potada 993. milli sınav. A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün oynayacağı Yeni Zelanda maçıyla tarihindeki 993. maçına çıkacak. Türkiye, 83 yıllık tarihinde yaptığı 992 karşılaşmanın 510'unu kazandı, 481 maçtan mağlup ayrıldı, bir maçta da berabere kaldı. Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada oynadığı 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde resmi maçlarda 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında bugün kritik bir mücadele verecek. Milli takım, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında bugün Yeni Zelanda'nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu'nda TSİ 14.30'da başlayacak ve NTV'den naklen yayınlanacak.

 

Türkiye Yeni Zelanda maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Türkiye Yeni Zelanda maçı bugün saat 14:30'da başlayacak. Karşılaşma NTV'den canlı olarak yayınlanacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.

12 Dev Adam hangi durumlarda Olimpiyat Elemeleri için hak kazanabilir?A Milli Basketbol Takımız, Çin'de yapılan Dünya Basketbol Şampiyonası'nda önemli bir maça çıkacak. Muhabirimiz Fatih Sabovic, millilerin Olimpiyat Elemeleri için Yeni Zelanda maçına dair bilinmesi gerekenleri aktardı.
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Ersan, Furkan ve Sertaç'ın durumu

Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor. Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı. Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü. Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Olimpiyat elemeleri için kritik maç

Türkiye, Dünya Kupası'nın ilk turunda oynadığı 3 maçta bir galibiyet ve 2 yenilgi aldı. Topladığı 4 puanın üçünü klasman grubuna taşıyan milliler, bu turdaki ilk karşılaşmasında Karadağ'ı 79-74 yendi.

Milli takım, Yeni Zelanda'yı yendiği takdirde turnuvanın sıralamasında 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine mağlup olduğu takdirde, olimpiyat elemeleri için Dünya Kupası'ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın Dünya Kupası'nı 21. bitirmesi halinde de elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası'nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24'üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.

Sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor

Yeni Zelanda maçı öncesi milli takım teknik heyetini sakat oyuncuların çokluğu endişelendiriyor.

Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı.

Sertaç ayak bileğinden sakatlanırken, Furkan göğsüne aldığı darbe sonrası hastaneye götürülmüştü.

Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.

Ufuk Sarıca ile 23. resmi maç

A Milli Takım, 2017'de başantrenörlüğe getirilen Ufuk Sarıca yönetiminde Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası elemeleri ve Çin'deki organizasyon olmak üzere 22 resmi karşılaşmaya çıktı. Sarıca'nın başantrenörlüğünde 12 galibiyet alan milliler, 10 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Milliler, Sarıca döneminde Çin'deki 2019 FIBA Dünya Kupası'nda ise oynadığı dört karşılaşmada ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

Dünya Kupası'nda 38. maçına çıkacak

Dünya Kupası'nda 5. kez mücadele eden Türkiye, bu büyük turnuvada 38. karşılaşmasında Yeni Zelanda karşısına çıkacak. Turnuvada 2002, 2006, 2010, 2014 ve 2019 olmak üzere üst üste 5. kez yer alan milli takım, bu organizasyondaki 37 karşılaşmada 24 galibiyet, 13 yenilgi yaşadı.

Yeni Zelanda ile 7. maç

A Milli Takım, bugünki rakibi Yeni Zelanda ile 7. kez karşı karşıya gelecek. 2014'e kadar özel karşılaşmalarda karşılaşan iki takım, ilk resmi karşılaşmayı İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 Dünya Kupası'nda yaptı. Türkiye, 5'i özel ve biri resmi olarak Yeni Zelanda ile oynadığı 6 karşılaşmayı da kazandı. Rakip potaya 462 sayı atan milliler, potasında ise 402 sayı gördü. Milli takım, İspanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2014 Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile yaptığı karşılaşmayı 76-73 kazanmıştı.

12 Dev Adam, geçtiğimiz gün Karadağ'ı 79-74 yenmeyi başarmıştı...

Türkiye 79-74 Karadağ (ÖZET)A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası klasman mücadelesinde Karadağ'ı 79-74 yenerek olimpiyat elemelerine katılma iddiasını son karşılaşmaya taşıdı.
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