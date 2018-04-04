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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.04.2018 - 11:31, Son Güncelleme:

Türkiye yamaç paraşütünde uçuşa geçti!

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Türkiye yamaç paraşütünde uçuşa geçti!

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Yamaç Paraşütü Branşı Başkanı Serdar İlker, Türkiye'de yamaç paraşütüne ilginin her geçen gün arttığını, ülkeler sıralamasında 18'inci sırada yer alan Türkiye'nin 3-4 sene içerisinde ilk 5'e girmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Ligi 1. etabı için Kayseri'ye gelen Serdar İlker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yamaç paraşütünde kısa zamanda çok iyi işlerin başarıldığını anlattı.

Yamaç paraşütü sporunun Türkiye'de ilk defa 1990 yılında ODTÜ Havacılık Topluluğu'ndaki iki öğrencinin İngiltere'ye gidip eğitim almasıyla başladığını belirten İlker, öğrencilerin Türkiye'ye döndüğünde bilgilerini diğer öğrencilerle paylaştığını ve yamaç paraşütüne ilginin bu sayede arttığını aktardı.

İlker, Türkiye'de 1990 ve 2000 yılları arasında yamaç paraşütünün daha çok üniversitelerin havacılık topluluklarında yapıldığına işaret ederek, şöyle konuştu:
"Yamaç paraşütü, 2000'li yıllardan sonra belediye ve özel sektörlerin girişimiyle daha çok yayıldı. Günümüze gelindiğinde aktif olarak uçan yamaç paraşütçüsü sayısı 3 bin civarında. Bu 3 bin yamaç paraşütçüsü içerisinde mesafe yarışmalarını düzenli olarak takip eden yaklaşık 200 pilot var. Her sene Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde 4-5 kez mesafe yarışları oluyor. Bu yarışmalardan sonra milli takımımız seçiliyor. Milli takımımız dünya genelinde yapılan Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'na katılıyor. Burada ülkemizi temsil ederek dünya sıralamasında Türkiye'nin yerini belirleyen puanların almasını sağlıyorlar. Türkiye'nin 67 ülke arasındaki yeri ilk 18. Daha da yükselerek devam ediyoruz. Bu sene hedef dalında da milli takım kadromuzu oluşturduk. Oluşturduğumuz milli takım önümüzdeki ay Kazakistan'da yapılacak yarışmaya katılacak ve Türkiye'yi temsil edecek."

Yamaç paraşütü için hava alanına veya uçak gibi yüksek maliyete sahip bir hava aracına ihtiyaç olmadığını dile getiren İlker, "Tek ihtiyacımız yamaç paraşütü ve onun ekipmanları. Ucuz olduğu ve çok kısa sürede eğitim alınarak uçmayı öğrenebildiğiniz için çok hızlı yayıldı. Çok geniş bir yaş grubuna hitap ediyor, 16 yaşından 70 yaşına kadar herkes bu sporu yapabiliyor." ifadelerini kullandı.

"ÇOK GENÇ BİR ALTYAPIMIZ VE TABANIMIZ VAR"

Yamaç paraşütü konusunda Türkiye'nin coğrafi olarak üstün olduğuna dikkati çeken İlker, şunları kaydetti:
"Türkiye genelinde yapılabilen bir spor dalı. Ölüdeniz başta olmak üzere Ordu, Sinop, Samsun, Kayseri, Antalya, Bursa, Denizli, Tekirdağ gibi her yerde var. Ticari anlamda yamaç paraşütü bir meslek ve spor haline gelmeye başladı. Ülke olarak çok şanslıyız. Dağlık bir ülkemiz var. Her şehrin yakınlarında bir tepe, dağ mutlaka var. İlk bakışta 10-12 yer sayabiliriz. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Ruslar kendi yamaç paraşütü şampiyonalarını Denizli'de düzenledi. Artık bu dünyaya şunu gösterdi, farklı ülkeler kendi ülkelerindeki hava koşulları uygun olmadığı zaman Türkiye'ye gelip bu yarışmaları burada düzenleyebiliyor. Bu hem ülke ekonomisine hem ülke turizmine katkı sağlayan bir süreç. Bizim için de güzel bir durum."

İlker, Türkiye'de yapılan uluslararası yarışmalara düzenli katılım sağlandığını, genellikle Rus, Bulgar, Fransız ve İranlı yarışmacıların ilgi gösterdiğini söyledi.
Yamaç paraşütünün havacılığın lokomotifi durumunda olduğunu vurgulayan İlker, şöyle konuştu:
"Açıkçası yamaç paraşütünde önümüzdeki yıllarda Türkiye'den çok iyi başarılar bekleyebiliriz. Çünkü çok genç bir altyapımız ve tabanımız var. Çok hızlı bir şekilde Türkiye'de yayılıyor. Termal hava akımları bakımından çok uygun bir ülkeyiz. Ülke sıralamasında 67 ülke arasından 18'inciliğe çıkmış durumdayız. Bu, 3-4 sene içerisinde ilk 10'a hatta ilk 5'e mutlaka girileceğini gösteriyor."

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