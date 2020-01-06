Türkiye Voleybol Federasyonu yönetiminin kadın millilere güveni tam

Ay-yıldızlı takım, 7-12 Ocak'ta Hollanda'da düzenlenecek elemelerin B Grubu'nda Almanya, Belçika ve Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Milliler, ilk 2'ye girerek gruptan çıkması durumunda A Grubu'nda yer alan ev sahibi Hollanda, Polonya, Bulgaristan ve Azerbaycan'dan biriyle yarı finalde karşılaşacak. Organizasyonu şampiyon tamamlayan takım, Tokyo 2020 vizesi elde edecek.

TVF Başkanı Üstündağ, hazırlık süreci, turnuvadaki rakipler ve Tokyo 2020 hedefiyle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Geçen sene Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olduklarını hatırlatan Üstündağ, "Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz adına hem organizasyon hem de derece anlamında mükemmel bir iş yaptık. Milli takım, dünyada en genç yaş ortalamasına sahip ekiplerden. Bu takımın önünde daha çok turnuva var. Avrupa şampiyonluğunu Sırbistan'a karşı kaçırdık ama herkes hemfikir ki bu takım gönüllerin şampiyonu. Ben de başkan olarak gönüllerin şampiyonu olduklarını düşünüyorum ancak işimiz burada bitmedi. Hollanda'da olimpiyat vizesi arayacağız. Avrupa'dan Tokyo 2020'ye gidecek son takım belli olacak. Bunun da Türkiye olmasını umuyoruz. Bunu başarılarımızla hak ediyoruz." diye konuştu.



"Olimpiyata gitmemek için hiçbir neden yok"



Mehmet Akif Üstündağ, son Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda ve Polonya'ya karşı üstünlük sağladıklarını vurgulayarak, "Çok güçlü dedikleri Hollanda'yı Avrupa Şampiyonası'nda 3-0 yendik. Polonya favori gösteriliyordu, onları da 3-1 yendik. Favori gösterilmeyen Hırvatistan'ı ise zorla 3-2 yenebildik. Her an elenebilirdik. Bu voleybol, takım sporu. Burada takımın hep iyi olması lazım. Birlikteliği sahaya yansıtırsak, olimpiyata gitmemek için hiçbir neden yok." ifadelerini kullandı.

Sporcuların milli takımı benimsediğini dile getiren Üstündağ, "Ben bu yola 'camianın evladı' olarak çıktım. Bu camiayı temsil eden biri olarak en büyük sermayem, şeffaflık ve samimiyet. Geçmişte milli takımda ve kulüplerde antrenörlük yaptım. Oyunculuk ve yöneticilik yaptım. 40 yıldır bu işin içindeyim. Milli takım denince kaçan, milli takımı angarya gören çok kişiyle karşılaştım. Şimdi bu takıma gelmeyen ağlıyor, bu takımdan giden ağlıyor. 'Başkanım, milli takımı çok özledik.' diyen sporcular var ." şeklinde görüş belirtti.

TVF Başkanı, camialarının hiçbir problemi olmadığını anlatarak, "Kamp döneminde takımla beraberdim. Çocuklar da zaten 'Başkanım' değil 'Baba' diyorlar. Onlara ağabeylik, babalık, camianın lideri olarak başkanlık yapıyorum. Her dertleriyle ilgileniyorum. Çok şükür TVF'nin ve voleybol camiasının bir problemi yok. Ben normalde çok heyecanlı ve motive biriyim ama çocuklar benden daha heyecanlı ve motive." değerlendirmesinde bulundu.

Türk voleybolunun önünün açık olduğuna dikkati çeken Üstündağ, "CEV ve FIVB'nin yıllardır yaptığı hataların son bulması gerekiyor. Biz her kulvarda yarışıyoruz. Puan olarak ilk 5 arasında olmamız lazım. 2021'den itibaren müsabakalardan alınan puanlarla yeni bir sistem hayata geçecek. 2012'den itibaren Türk voleybolunun önü çok açık. Bu kez birinci elemelerden çıkıp olimpiyatlara gideceğiz. Ülke olarak dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, takımımızın Hollanda'dan olimpiyat vizesiyle döneceğine inanıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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