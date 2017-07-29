Türkiye ve dünyada tek: Gece güreşi

Son olarak da Sezer Ateşoğlu, oğlu Mehmet’in düğününde, aralarında daha önce Kırkpınar’da başpehlivanlık yaşamış Hasan Tuna ve Orhan Okulu’nun da bulunduğu 150’ye yakın sporcuyu çayıra çıkardı.



Çomakdağ-Kızılağaç Köyü’ndeki güreşlerin en büyük özelliğiyle geçe yapılması... Nitekim bu yılki güreşler gece 22.00’de başlayıp sabah 7.00’de sona erdi. Köy halkının büyük ilgi gösterdiği müsabakalarda başpehlivanlık için 16 sporcu soyundu. Finalde Hasan Tuna, Semih Turgut’u yenerek birinci olurken, Kaan Kaya ve Ali Gökçen üçüncülüğü paylaştı. Başaltında ise Hasan Borucu birinci, Raşit Aysel ikinci, Burak Kaya ve Süleyman Başar üçüncü oldu.



Köyde 9 Ağustos ve 13 Eylül tarihlerinde de düğün güreşleri düzenleneceği ve bu organizasyonlara da ünlü pehlivanların davet edileceği kaydedildi.