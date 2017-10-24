Türkiye ve Çin'e ceza indirimi!

Geçmişe yönelik testler sonucu 3 ve üstü sporcusu dopingli çıkan 9 ülke arasında yer aldığı için 1 yıl men cezası verilen Türkiye ve Çin’e umut ışığı yandı. Gazete Habertürk'ten Murat Ağca'nın haberine göre Uluslararası Halter Federasyonu (IWF), son yıllarda dopingle mücadelede olumlu gelişmeler gösteren ülkelerin cezalarında indirime gidilebileceğini açıkladı.

Son 5 yılda dopingli sporcusu çıkmayan ve 2008 Pekin ve 2012 Londra Olimpiyatı’na yönelik geriye dönük testlerde sadece üç sporcusu dopingli yakalanan Türkiye ile yine 3 sporcusunda doping tespit edilen Çin’in, cezalı ülkeler arasında indirime en yakın olan ülkeler olduğu ifade edildi. Bir yıllık cezaları 19 Ekim’de başlayan ülkeler Türkiye, Çin, Rusya, Kazakistan, Belarus, Azerbaycan, Ermenistan, Ukrayna ve Moldova’nın bu süreçteki gelişmelerini takip etmek üzere IWF tarafından ‘Bağımsız Izleme Komitesi’ kuruldu. Bu komitenin IWF’ye vereceği raporlar, ülkelerin geri dönüşü için esas kriteri oluşturacak. IWF Başkanı Tamas Ajan, olimpiyattan çıkarılma tehlikesi ile yüz yüze olan halter sporunda tarihte görülmemiş bir temizlik hareketi başlattıklarını belirterek, “Ceza alan ülkelerdeki ulusal spor kültürünün değişmesi gerektiği ortada” ifadelerini kullandı.

Halter Federasyonu yetkilileri, Türkiye’nin 26 madalya kazandığı ceza öncesi son yarışma olan Arnavutluk’taki Gençler Avrupa Şampiyonası sırasında, ‘iyi hal’ indirimi konusunda IWF yetkilileri ile görüştü. Türkiye ve Çin’in son 10 yılda, sene başına düşen dopingli sporcu oranında da diğer 7 ülkeden daha iyi durumda olduğu için komisyon tarafından öncelikle ceza indirimi alabilecek. Bu süreçte Kazakistan’ın 26, Rusya’nın 20, Belarus’un 18, Ukrayna ve Moldova’nın da 12 sporcusu dopingli yakalandı.

7-8 AYA İNEBİLİR

Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, bu konudaki argümanlarını IWF’ye sunduklarını dile getirerek, “Cezamızın 7-8 aya inmesini bekliyoruz. 2018 Akdeniz Oyunları’na da katılabilmeyi umut ediyoruz” dedi. Türkiye ceza indirimi olsa bile 2018 Avrupa Şampiyonası ev sahipliği yapamayacak. (Ajansspor)