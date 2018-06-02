Türkiye ve Beşiktaş için flaş sözler! Tosic...

Rusya'da düzenlenecek 2018 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüren Tosic, Beşiktaş günlerinden Çin'e transferine ve Türkiye'deki yaşamına kadar birçok konuda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Üst üste üçüncü kez şampiyon olmak istemelerine rağmen şartların buna el vermediğini söyleyen 33 yaşındaki Tosic, geçen sezon Avrupa arenasında daha az maça çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu durumu avantaja çevirdiğini savundu.

Tosic, şampiyonluk yarışında başarısız olmalarında haftada iki maç yapmalarının etkili olduğunu belirterek, "Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dinlenmek ve analiz yapmak için daha çok vakitleri vardı. Bizim ise İstanbul'a vardığımız gibi ertesi günü deplasmana gittiğimiz zamanlar oldu." diye konuştu.

Devre arasında Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'un yokluğunu hissettiklerini vurgulayan Dusko Tosic, "Cenk kalsaydı durum farklı olurdu." dedi.



- "En parlak dönem"



Tosic, geçen sezonu bir başarısızlık olarak nitelendirmemek gerektiğini kaydederek, "Beşiktaş taraftarı takımlarıyla ve teknik direktörüyle gurur duymalı. Şenol Güneş'in takımı çalıştırdığı üç yılın, taraftarlar için en parlak dönem olduğunu söyleyebilirim. Şampiyonlar Ligi'nde büyük bir başarı elde ettik. İki tarafta da kazanmak pek mümkün olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmelerinin ardından sadece lige odaklandıklarını ve iyi sonuçlar almaya başladıklarını aktaran Tosic, "Hem analiz yapmak hem de dinlenmek için vaktimiz oluyordu. Belli bir ritim yakaladık. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynamasaydık, 10 puan daha fazla alırdık." şeklinde görüş belirtti.

Tosic, üst üste yaşanılan şampiyonlukların ardından Beşiktaş'a karşı bir tavır oluştuğunu öne sürerek, "Herkesin amacı, Beşiktaş'ı tahtan indirmekti. Hakem hataları konusunda yorum yapmak istemiyorum ancak takım olarak mağdur olduğumuz durumlar da yaşandı." yorumunda bulundu.



- Olaylı maçı değerlendirdi



Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde yaşanan olaylar nedeniyle ertelenen ve Beşiktaş'ın hükmen yenik sayıldığı Fenerbahçe maçını da değerlendiren Tosic, "Bu maç, Türk futbolunun unutulmazları arasında kalacak. Beşiktaş taraftarı orada asla olay çıkarmadı. Teknik direktörümüz darbe aldı, hastaneye kaldırıldı. Maça onsuz devam etmek istemedik. Sahanın dışına çıktık. Bu maçı kazanacağımızı ve finale kalacağımızı düşünüyorduk. Maalesef Türkiye Futbol Federasyonu farklı yönde karar aldı. Sonunda onlar da finalde yenildi. Yani olup biteni gören biri var." değerlendirmesini yaptı.

Takım olarak bu sezon çok kırmızı kart gördüklerini anımsatan Tosic, "Takımda tecrübeli futbolcular olmalarına rağmen böyle durumlar yaşanabiliyor. Taraftardan mı etkileniyoruz bilmiyorum ama kendi stadımızda taraftarımızın önünde oynamak pek kolay olmuyor. Tezahüratlarıyla bizi coşturuyorlar ve biz de adeta vahşileşiyoruz." ifadelerini kullandı.



- Taraftara teşekkür



Beşiktaş'a Gençlerbirliği'nden transfer olduğunu hatırlatan Tosic, Beşiktaş taraftarının kendisi ile ilgili tavrını şu sözlerle değerlendirdi:

"Beşiktaş taraftarı, takımlarına gelen oyuncunun Avrupa'da ünlü bir isim olmasına alışkın. Ben ise Ankara'dan geldim. Küçük bir kulüptü. Başta arkamda beni destekleyen büyük bir kitle yoktu. Zorlandım. Kendimi kanıtlamak için diğer oyunculardan çok daha fazlasını yapmak zorundaydım. Taraftar için ünlü olmayan bir isimdim. İtalya ya da İspanya'dan gelen biri değildim. Beklentilerini fazlasıyla karşılamalıydım. Başta zorlansam da sonradan ritim yakaladım. Islıklayanlar oldu ama onlara iyi bir oyuncu olduğumu, kulübümü sevdiğimi ve maçlarda elimden geleni yaptığımı gösterdim. Desteklerinden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Taraftara veda ettiğim son maçta tüm stat şarkı söylüyordu. Çok duygulandım. Bu anı asla unutmayacağım."

Şenol Güneş'in gelişimine çok katkısı bulunduğunun altını çizen Tosic, yerli teknik adamın büyük bir insan ve iyi bir psikolog olduğunu anlattı.

Tosic, Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu bir takım olduğunu ve burada dengeyi Şenol Güneş'in sağladığını belirterek, "Kendisine müteşekkirim. Kulüp, benim yerime birçok oyuncu aldı ancak ben tüm maçlarda sahaya çıktım. Daha önce birçok teklif aldım, ama hoca kalmamı istedi. İyi bir ilişkimiz vardı. Ondan çok şey öğrendim." şeklinde konuştu.



- Marcelo ve Pepe değerlendirmesi



Savunmanın merkezinde beraber oynadığı oyuncular arasında Marcelo ve Pepe'yi öne çıkaran Tosic, "Marcelo ile iyi bir iş birliğimiz vardı. İki yıl beraber oynadık ve bir şampiyonluk kazandık. Sahanın dışında da arkadaştık. Sonra yıllarca Real Madrid'de forma giymiş Pepe geldi. Ondan çok şey öğrendim. Kendisi hem başarılı bir futbolcu, hem de çok iyi bir insan." görüşünü paylaştı.



- 15 Temmuz ve meşhur fotoğrafın hikayesi



FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde tankın önünde dururken çekildiği fotoğrafla ilgili anısını paylaşan Tosic, o geceyi şöyle anlattı:

"Fotoğraf konusu ilginç bir hikaye. Beşiktaşlı futbolcularla ortak WhatsApp grubumuz vardı. Olayın yaşandığı akşam evden çıkmamamız gerektiği mesajı geldi. Bu benim için korkunç bir şey değildi. Zira biz Sırplar, geçmişte farklı durumlarla da karşılaşmıştık. Sokağa çıkmaktan korkmadım. Çıkınca tesadüfen evin önünde duran tanka rastladım. Etrafta çok insan vardı. Tankla fotoğraf çektirdim. Fotoğrafı eşime gönderdim. Kimseye göndermemesini söyledim ama o Twitter hesabından paylaştı. Çok öfkelenmiştim. Bu fotoğrafın kamuoyuna sızmasını istememiştim. Ama çok iyi oldu. Artık bana 'Tank Tosic' diyorlar."

Tosic, darbe girişiminin ardından birçok yabancı futbolcunun İstanbul'dan ayrıldığını söyleyerek, "Türkiye benim ikinci vatanım. Bu ülkeyi, insanlarını ve yaşam tarzlarını seviyorum. Sadece sokağa çıkıp tankla fotoğraf çektirdim. Yaptığım şey büyük bir şey değildi, ama taraftar bunu çok değerli buldu. O fotoğraf iki yıl geçmesine rağmen hala konuşuluyor." ifadelerini kullandı.



- Çin macerası



Beşiktaş'tan Çin'in Guangzhou R&F Kulübü'ne transfer olan Tosic, siyah-beyazlı kulüpte iyi ve kötü birçok anısı olduğunu belirterek, "Başarılarımın çoğunu Beşiktaş'ta kazandım. 33 yaşındayım ve hem kendimi memnun etmeyi, hem de kulübüme kazandırmayı başardım. Bu transferden iki taraf da kazançlı çıktı." dedi.

Tosic, Çin'e "dinlenmeye gittiği" yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını, farklı takımlardan teklifler almasına rağmen Guanzhou R&F Kulübü'nü tercih etmesinde takımın başındaki Sırp teknik direktör Dragan Stojkovic'in etkili olduğunu dile getirdi.

Kendini hala çok dinç hissettiğini kaydeden Tosic, hedefinin Çin futbolunda da istikrarını korumak olduğunu söyledi.

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