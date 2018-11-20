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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
20.11.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Türkiye Ukrayna milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Türkiye Ukrayna milli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Shevchenko yönetimindeki Ukrayna ile Antalya'da hazırlık karşılaşmasına çıkacak olan Türkiye, karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Ukrayna karşısında çıktığı son 10 karşılaşmada sadece iki kez mağlup olan A Milli Takımımız, galibiyet için sahada olacak. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi merak edilen bazı detaylar

Türkiye Ukrayna maçı ile milli maç arasını değerlendiren A Milli Takımımız, Teknik Direktör Lucescu yönetiminde 17. kez sahaya çıkacak. Galibiyete odaklanan Ay-Yıldızlılar 95 yıllık tarihinde 566. kez sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler

TÜRKİYE UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye hazırlık müsabakası kapsamında Antalya Stadyumu'nda Ukrayna'yı ağırlayacak. 20 Kasım Salı günü saat 20.30'da oynanacak olan karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı izlenebilecek.

566. KEZ SAHAYA ÇIKACAK

A Milli Futbol Takımı, Ukrayna ile yarın Antalya'da yapacağı özel maçla 566. kez sahaya çıkacak.

Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 297'si resmi, 268'i özel 565 maçta, biri hükmen olmak üzere 212 galibiyet aldı, 132 defa berabere kaldı, 221 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 242'si deplasmanda, 243'ü evinde, 80'i de tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 741 gol attı, kalesinde 819 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 565 karşılaşmanın 485'ini Avrupa, 31'ini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 565 maçın birini hükmen kazandı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

LUCESCU DÖNEMİNDEKİ 17. KARŞILAŞMA

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 17. maçını Ukrayna ile oynayacak.

Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu, 5 kez de eşitliği bozamadı.

Lucescu yönetiminde oynadığı 8'i resmi, 8'i özel 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran Türkiye, kalesinde ise 25 gol gördü.

2018'DEKİ YEDİNCİ ÖZEL MAÇ

Ay-yıldızlı ekip, Ukrayna karşılaşması ile 2018 yılındaki 7. özel maçına çıkacak.

Milli takım, 2018'de oynadığı 6 özel maçta 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Milliler, bu maçlarda 8 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.

Bu yıl oynadığı ilk maçta Antalya'da hazırlık karşılaşmasında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, daha sonra yine hazırlık mücadelelerinde deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, İstanbul'da ise İran'ı 2-1 yendi.

Milli takım, özel maçlarda, haziran ayında İsviçre'de Tunus ile 2-2, deplasmanda da Rusya ile 1-1 berabere kaldı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya Trabzon'daki müsabakada 2-1 mağlup olan Türkiye, deplasmanda İsveç'i 3-2 yenmeyi başardı. Bosna Hersek ile oynadığı hazırlık maçından golsüz beraberlikle ayrılan mili takım, UEFA Uluslar Ligi'nde deplasmanda Rusya'ya 2-0, sahasında ise İsveç'e 1-0 kaybetti.

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