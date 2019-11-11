Türkiye - Ukrayna: 0-4
Türkiye A Milli Kadın Futbol Takımı, İzmir’de Ukrayna ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında rakibine 4-0 mağlup oldu.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Melis Özçiğdem , Deybet Gök , Sedef Aktan
Türkiye: Selda Akgöz (Bedriye Cam dk. 86 ?), Berna Yeniçeri , Ebru Topçu , İpek Kaya , Didem Karagenç (Büşra Barut Dk. 46 ), Sevgi Çınar (Birgül Dk. 77 ), Medine Erkan , Fatma Kara (Arzu Karabulut dk. 46 ), Selen Altunkulak , Dilan Ağgül (Gizem dk. 77 ), Kader Hançer (Başak dk. 86 ?)
Ukrayna: Samson , Pantsulaia , Kravets , Shmatko (Kovtun dk. 77 ), Basanska (Korsun dk. 74 ), Ovdiychuk (Kunina dk. 46 ), Kalinina , Petryk (Kyteyeva dk. 77 ), Khimych , Kozlova (Shevchuk dk. 46 ), Apanashchenko (Tarakanov dk. 74 )
Goller: Khimych (dk. 9), Apanashchenko (dk. 14), Basanska (dk. 35), Kravets (dk. 71) (Ukrayna)
Sarı kartlar: Kovtun, Pantsulaia (Ukrayna)
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