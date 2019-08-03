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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
03.08.2019 - 20:57, Son Güncelleme:

Türkiye, U18 Avrupa Şampiyonası’nda finalde

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Türkiye, U18 Avrupa Şampiyonası’nda finalde

Yunanistan'da düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde Slovenya'yı 72-64 yenerek finale yükseldi.

Volos kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonada milli takım, yarı final müsabakasında Slovenya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk periyodunu 15-14 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 38-29 üstün gitti. 

İkinci yarıya iyi başlayan ve üçüncü çeyrekte ay-yıldızlı ekibe 10 sayılık üstünlük kuran Slovenya, final periyoduna 50-49 önde girdi. 

Son periyotta oyun üstünlüğünü tekrar eline alan Türkiye, mücadeleyi 72-64 kazarak adını finale yazdırdı. 

Milliler, yarın TSİ 21.15'te başlayacak final maçında Yunanistan-İspanya müsabakasının galibiyle karşılaşacak. 

Türkiye, 2 kez şampiyonluğa ulaştığı turnuvada 6. kez final maçına çıkacak. 

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