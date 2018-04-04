Türkiye Tunus ile hazırlık maçı yapacak
Tunus Futbol Federasyonu, Türkiye ile hazırlık maçı yapacağını açıkaldı.
2018 Dünya Kupası'na katılan takımlar arasında olan Tunus, 1 Haziran'da İsviçre'de ay-yıldızlı ekip ile mücadele ederek turnuvaya hazırlanacak.
Türkiye ile Rusya şimdiye kadar 11 kez karşı karşıya geldi. 3 maç berabere biterken 8 karşılaşma Türkiye'nin galibiyeti ile son buldu.
Tunus'un Dünya Kupası öncesi 3 hazırlık maçı şöyle olacak:
Portekiz - Tunus(28 Mayıs - Lisbon, Portekiz)
Tunus - Türkiye (1 Haziran - İsviçre)
İspanya - Tunus (9 Haziran - Krasnodar, Rusya)
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