Türkiye Tunus maçı ile milliler hazırlık karşılaşmasına çıkıyor. Spor severler Türkiye Tunus maçının hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını merak ederken, canlı yayın bilgileri açıklandı.. A Milli Futbol Takımı bu akşam İsviçre'deki hazırlık maçındaki rakibi Tunus ile 27 yıl sonra karşı karşıya gelecek. İki ekip son olarak 27 Mart 1991'de Tunus'un başkenti Tunus şehrindeki El Menzah Stadı'nda oynanan hazırlık maçında mücadele etti. Tunus ve Türkiye arasındaki bu son karşılaşma golsüz sona erdi.



Ay-yıldızlı ekip, Tunus ile tarihindeki 5. maçına çıkacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında geride kalan 4 maçta Türkiye 1 galibiyet alırken, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Tunus'un, Türkiye karşısında galibiyeti bulunmuyor. Geride kalan 4 maçta A Milli Takım 4 kez Tunus filelerini havalandırırken, kalesinde ise yalnızca 1 gol gördü. Türkiye ve Tunus arasında oynanan son 3 maç golsüz eşitlikle tamamlandı.

Türkiye Tunus hazırlık maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Tunus hazırlık maçı bu akşam saat 21:15'te başlayacak. Mücadele A Spor ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

En Çok Oynanan Bahis 163 Türkiye - Tunus 3 MS1 2,20 9611 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 163 Türkiye - Tunus 3 12,20 %79,03 X2,80 %11,28 22,60 %9,69

İlk maç 1964'te



Türkiye ve Tunus ilk kez, 1 Kasım 1964'te Ankara'daki 19 Mayıs Stadı'nda oynanan hazırlık maçında karşılaştı. İki ülke arasındaki ilk maçı Türkiye 4-1 kazandı. Karşılaşmada Türkiye'nin gollerini Metin Oktay (2), Aydın Yelken ve Can Bartu attı.

Türkiye, 559. maçına çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamoynayacağı hazırlık maçında 559. kez sahaya çıkacak. Milliler, 95 yıllık tarihinde yaptığı 558 müsabakada, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 218 kez yenildi - Ay-yıldızlı ekip, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde oynadığı 9 maçta 3 kez kazandı, 4 kez mağlup oldu



A Milli Futbol Takımı, Tunus ile bu akşamİsviçre'de yapacağı hazırlık maçıyla 559. kez sahaya çıkacak. Türk Milli Takımı, 95 yıllık tarihinde 293'ü resmi, 265'i özel geride kalan 558 maçta, biri hükmen olmak üzere 211 galibiyet aldı, 129 defa berabere kaldı, 218 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 239'u deplasmanda, 240'ı evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 734 gol attı, kalesinde 809 gol gördü. A Milli Takım, bugüne kadar 87 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 558 karşılaşmanın 479'unu Avrupalılarla, 31'ini Asyalılarla, 23'ünü Amerikalılarla, 22'sini Afrikalılarla, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 558 maç içinde birini hükmen kazandı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'daki Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0'lık skorla tescil etti. Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014 tarihinde deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ve FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.



Lucescu dönemindeki 10. karşlaşma

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Mircea Lucescu dönemindeki 10. maçına Tunus karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Rumen teknik adam idaresinde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet alırken, 4 kez mağlup oldu, 2 kez de eşitliği bozamadı. Lucuscu yönetiminde oynadığı 4'ü resmi, 5'i özel 9 maçta 10 kez rakiplerinin filelerini havalandıran Türkiye, kalesinde ise 15 gol gördü.



2018'deki dördüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, Tunus karşılaşması ile 2018 yılındaki dördüncü hazırlık maçını oynayacak. Milli takım bu maçlarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, bu yıl yenilgi yüzü görmedi. Bu yıl oynadığı ilk karşılaşmada Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 mağlup eden milliler, deplasmanda Karadağ ile 2-2 berabere kaldı, son olarak İstanbul'da İran'ı 2-1 yendi.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!