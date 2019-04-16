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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
16.04.2019 - 01:21, Son Güncelleme:

Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın Spor Portalı Ödülü Spor Arena'nın

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Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu! Yılın Spor Portalı Ödülü Spor Arena'nın

17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu. Gecede Yılın Spor Portalı Ödülü Spor Arena'nın oldu.

17. Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini bulurken Spor Arena, 'Yılın Spor Portalı' seçildi.

Kalamış'taki Wyndham Grand İstanbul'da gerçekleştirilen törende, Anadolu Ajansı Spor Haberleri Yayın Yönetmeni Ersin Şiyhan'ın da yer aldığı TRT Spor'da yayınlanan Ajans Saati, "Yılın Spor Programı" ödülünü aldı.

Gecede "Yılın Takımı" ödülü Medipol Başakşehir'in olurken, turuncu-lacivertli kulübün başkanı Göksel Gümüşdağ ise "Yılın Kulüp Başkanı" ödülüne layık görüldü. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı de "Yılın teknik direktörü" seçildi.

Organizasyonda Ampute Milli Takımı ise "Yılın Altın Adamları" ödülünü kazandı.

Gecede, eski İtalyan kaleci Francesco Toldo da yer aldı. İtalya Milli Takımı ve İnter'in de kalesini koruyan Toldo'ya, "Uluslararası Onur Ödülü" verildi. Toldo, İnter'den takım arkadaşı olan Emre Belözoğlu ile gecede bir süre sohbet etti.

Ödüller

17. Türkiye Spor Ödülleri'nde ödül alanlar şöyle:

Uluslararası Onur Ödülü: Francesco Toldo
Yılın Spor Adamı: Ufuk Sarıca (A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü)
Yılın Spor Yöneticisi: Ömer Onan (Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü)
Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp (Grekoromen güreşçi)
Yılın Kadın Sporcusu: Yasemin Adar (Kadın güreşçi)
Yılın Altın Adamları: Ampute Milli Futbol Takımı
Yılın Kulüp Başkanı: Göksel Gümüşdağ (İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü)
Yılın Teknik Direktörü: Abdullah Avcı (Medipol Başakşehir)
Yılın Çıkış Yapan Teknik Direktörü: Erol Bulut (Evkur Yeni Malatyapspor)
Yılın Futbolcusu: Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
Yılın Yabancı Futbolcusu: Edin Visca (Medipol Başakşehir)
Altın Ayakkabı Özel Ödülü: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor)
Yılın Hakemi: Cüneyt Çakır
Yılın Futbol Takımı: Medipol Başakşehir
Yılın Basketbol Takım: Fenerbahçe Beko
Yılın Voleybol Takımı: VakıfBank
Yılın Federasyonu: Türkiye Voleybol Federasyonu
Yılın Genç Sporcusu: İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi Basketbol)
Yılın Erkek Basketbolcusu: Doğuş Balbay (Anadolu Efes)
Yılın Kadın Basketbolcusu: Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)
Yılın Erkek Voleybolcusu: Emre Batur (Fenerbahçe)
Yılın Kadın Voleybolcusu: Cansu Çetin (Galatasaray HDI Sigorta)
Basketbol Üstün Hizmet Ödülü: Ergin Ataman (Anadolu Efes)
Avrupa Başarı Özel Ödülü: Anadolu Efes
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Üner

Jüri Özel Ödülleri

Yılın Spor Projesi: Fenerol
Amatör Sporlar Özel Ödülü: İçel Spor
Yılın Çevre ve Spor Dostu: Azka Otel
Yılın Sponsoru: Bilyoner
Türk Sporuna Katkı: Alpet AŞ. - Vakkas Altınbaş
Yılın Spor Avukatı: Özlem Sürekli
Be Aestetic Katkılarıyla Binicilik Özel Ödülü: Lequipe Atlı Spor Kulübü

Türkiye Spor Ödülleri sahiplerini buldu Yılın Spor Portalı Ödülü Spor Arenanın

Basın Ödülleri

Yılın Spor Kanalı: Sports TV
Yılın Kulüp Kanalı: FB TV
Yılın Spor Programı: Ajans Saati - TRT Spor
Yılın Futbol Programı: Stadyum - TRT Spor
Yılın Spor Yorumcusu: Ersin Düzen - TRT Spor
Yılın Spor Televizyoncusu: Mehmet Buğra Şahin - TRT Spor
Yılın TV Yorumcusu: Alp Pehlivan - TRT Spor
Yılın Spor Gazeticisi: Zeki Uzundurukan - Fotomaç
Yılın Spor Portalı: Spor Arena Hürriyet
Yılın Spor Gazetesi: Fanatik
Yılın Spor Muhabiri: Koray Aldemir - Sports TV
Sporda Yılın Sosyal Medya Hesabı: Sabah

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