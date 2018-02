Türkiye Spor Arena Plus'ı konuşuyor!

DİJİTAL çağın spor dergisi Spor Arena Plus, yayın hayatına başladığı ilk günden olağanüstü ilgi gördü. Turkcell Dergilik uygulaması ile bütün akıllı telefonlardan ve tablet bilgisayarlardan okunabilen Spor Arena Plus, sadece birkaç saat içinde on binlerce spor okuyucusuna ulaştı.

144 sayfalık derginin ilk sayısında yer alan Beşiktaş’ın dünyaca ünlü yıldızı Pepe’nin Ayşe Arman’a verdiği röportaj ve çektirdiği fotoğraflar dün futbol gündeminin en çok konuşulan konusu oldu. Futbol kariyeri ve özel yaşamı ile ilgili bilinmeyenleri anlatan Pepe’nin açıklamaları saatlerce Twitter’da TT oldu.

Spor Arena Plus dergisinde Pepe röportajının yanı sıra, Ertuğrul Özkök, Uğur Meleke, Kanat Atkaya, Mert Aydın, Serhan Asker, Emre Kızılkaya, Murat Meriç, Aras Bayram, Didem Belen, Murat Fevzi Tanırlı ve Çetin Cem Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 30’u aşkın yazarın yazıları yer alıyor.

SPOR ARENA PLUS’I NASIL OKUYACAKSINIZ?

Turkcell Dergilik uygulamasını IOS ve ANDROID işletim sistemli tablet ve telefonlarınızdan indirip dergiler bölümünden Spor Arena Plus’a ulaşabilirsiniz.