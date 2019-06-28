Türkiye Slovenya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası dün başladı. C Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında İtalya'ya mağlup oldu. Gözler şimdi bu akşam Slovenya ile yapılacak müsabakada. Peki, Türkiye Slovenya kadınlar basketbol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye, 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İtalya'ya 57-54 yenildi. Bu akşam oyanancak Slovenya maçına kısa bir süre kala, maça ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi de merak konusu oldu. İşte, Türkiye Sloevnya Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası maçına ilişkin tüm detaylar...
'Potanın Perileri' ikinci grup maçında bu akşam Slovenya ile karşılaşacak. Cair Spor Merkezi'nde oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak ve NTV ekranlarından canlı yayınlanacak.
İLK MAÇLARIN SONUCU
Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenlediği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk gününde sekiz karşılaşma oynandı. C Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın Niş şehrinde karşılaştığı İtalya'ya 57-54 yenilirken, aynı gruptaki diğer maçta Macaristan Slovenya'yı 88-84 mağlup etti.
A MİLLİ TAKIMIN KADROSU BELLİ OLDU
2019 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'ın 12 kişilik kadrosu açıklandı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek şampiyona için başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu, 12 kişilik kadrosunu belirledi.
Kadrodan Kübra Erat, İlayda Güner ile sakatlığı bulunan Kuanitra Holingsvorth çıkarıldı.
C Grubu'nda İtalya, Slovenya ve Macaristan'la karşılaşacak A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer aldı:
Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor)
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