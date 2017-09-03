Türkiye - Sırbistan maçının şifreleri

EuroBasket D Grubu’nda yarın akşam saat 21.00’de Fenerbahçe Arena’da 3. maçına çıkacak olan Türkiye, Sırbistan’la kozlarını paylaşacak.

Grupta yaptığı ilk karşılaşmada Rusya’ya (76-73) mağlup olan 12 Dev Adam, ikinci maçında Büyük Britanya’yı 84-70 devirmeyi başardı.

Turnuvanın favori ülkeleri arasında yer alan Sırplar ise, açılışı 92-82’lik Letonya galibiyetiyle yapmalarına rağmen ikinci randevularında Rusya’ya 75-72 ile boyun eğdi.

Peki ay yıldızlı ekibimiz, Sırbistan karşısında nelere dikkat ederse daha başarılı olabilir? Yugoslav ekolünden gelen rakibimizin en tehlikeli yönleri hangileri? Dilerseniz gelin, hep birlikte göz atalım.

TÜRKİYE CEPHESİ

1- Cedi, Sırplar karşısında da yanına bir ‘kısa asistan skorer’ bulabilmeli. Burada ön plana çıkan isim; Melih Mahmutoğlu. Bench katkısı, dolayısıyla takıma hep dinamizm katan Furkan Korkmaz’ın gününde olması da önemli...

2- Semih Erden, pota altında özellikle savunmada ‘yalnız’ kalmamalı. O, Marjanovic’le savaşırken, Macvan tehlikesi de diğer uzunlarımız tarafından devre dışı tutulabilmeli. Rusya maçında Mozgov’un yaptıklarını unutmamak gerek...

3- Rusya karşısında Shved’in üç sayı çizgisinin gerisinden boyalı alandaki Mozgov’la kurduğu köprüyü yıkamamıştık. Büyük Britanya maçında içeride Clark’ı iyi durdurduk. Sırpların kısaları Bogdanovic ve Lucic başımıza dert açabilir.

4- Taraftar desteğinin Milli Takım üzerinde yarattığı etki ortada. Tribünler ilk iki maçtakinden çok daha dolu olur ve maç boyu etkinliğini korursa Sırbistan’ı terletebiliriz. Oyuncularımız her an sakin kalmalı ve oyuna konsantre olmalı.

SIRBİSTAN CEPHESİ

1- Marjanovic, pota altında ‘bu dünyaya ait olmayan’ basketbolunu sergilerken, Macvan ve Stimac’la, O’na oluşturacakları destek hattını güçlü tutmaya çalışacaklardır. Türkiye, rakip uzunları faul problemine sokabilirse işi kolaylaşır.

2- İlk maçta Letonya potasına 30 sayı bırakan Bogdanovic, Rusya’dan gördüğü sert savunmaya ‘elinin geç ısınması’ da eklenince 19 sayıda kaldı. Bogdan’ı 20 sayı altında tutmak, Türkiye açısından galibiyetin kilit noktası olabilir.

3- İkili oyunlarda muazzam bir başarıya sahip olan Sırbistan, Türkiye’yi de bu şekilde yıpratmayı deneyecektir. Ufuk Hoca’nın iki maçtır yaptırdığı gibi olası tam saha baskımızda, cezayı dış atışlarla kesmemelerini sağlayabilmeliyiz.

4- Sırbistan, her daim ‘soğukkanlı basketboldan’ şaşmamayı ilke edinmiş bir takım. İki maçta edindiğimiz ‘turnuva tecrübemizle’ yarın ‘kaos basketbolundan’ ziyade daha olgun ve kendinden emin bir mücadele sergilemeliyiz.