Basketbolseverlerin heyecanla beklediği Türkiye Sırbistan basketbol maçı bugün gerçekleşecek. A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonalarındaki 168. maçını Sırbistan ile yapacak. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nın ilk karşılaşmasında Rusya’ya 3 puanlık farkla yenilen, ikinci karşılaşmasında Büyük Britanya'ya karşı galibiyet kazanan Türkiye, Sırbistan’ı yenerek puan sıralamasında yükselmeyi hedefliyor. Peki Türkiye Sırbistan basketbol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma NTV Spor'dan naklen yayınlanacak



SIRBİSTAN TÜRKİYE KARŞILAŞMALARININ TARİHİ

2009 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde F Grubu'nda Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlı takım, normal süresi 64-64 sona eren karşılaşmada, uzatmada rakibine sayı attırmadı ve maçı 69-64 kazandı.



Sırbistan'la, Türkiye'de 2010 yılında yapılan 16. Dünya Şampiyonası Finalleri'nde yarı finalde karşılaşan milliler, bitime 4,3 saniye kala Kerem Tunçeri'nin attığı basketle karşılaşmayı 83-82 kazanarak, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası finali oynadı.



Mersin'de 2013 yılında 17. Akdeniz Oyunları'nın finalinde Sırbistan ile karşılaşan milliler, rakibini 79-62 yenerek, şampiyon oldu.



Litvanya'daki 2011 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde 2. tur E Grubu son maçında Sırbistan'a 1 sayı farkla 68-67 mağlup olan Türkiye, Berlin'de 2015 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde B Grubu'ndaki 4. maçında da rakibine 91-72 yenildi.

Hazırlık maçında farklı yenilgi



Karadağ ile ayrılmasının ardından Sırbistan ile ilk kez 1 Ağustos 2007'de İtalya'da özel bir turnuvada karşılaşan A Milliler, ilk maçı 1 sayıyla (77-78) yitirdi.



İzmir'de 2011 yılında yapılan Spor Toto World Cup 10 Turnuvası'nda Sırbistan'a 25 sayı farkla (83-58) mağlup olan Türkiye, rakibi karşısında en farklı skorlu yenilgisini yaşadı.