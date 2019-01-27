Türkiye Şampiyonası’ndan 3 altın madalya ile döndü
Avrupa paralimpik yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı; 25 – 27 Ocak tarihleri arasında Aksaray Olimpik Yüzme Havuzu’nda gerçekleşen 2019 Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’na katıldı. S5 kategorisinde 3 farklı dalda yüzen milli sporcu; 50 metre serbest yarışını 46 saniyede, 100 metre serbest yarışını 1,42 saniyede ve 50 metre sırtüstü yarışını 45 saniyede tamamlayarak şampiyonayı 3 birincilikle bitirdi.
“Türkiye Şampiyonası’ndan aldığım madalyalar benim için çok önemli, oldukça mutlu ve gururluyum. Şimdi yurtdışı hedeflerim için daha motiveyim. Dünya şampiyonluğu için hazırım” açıklamalarıyla duygularını ifade eden ve “Türkiye Şampiyonu” olmanın haklı gururunu yaşayan Sümeyye Boyacı; Ana Sponsoru Bursa Kebap Evi’nin desteği ile Amerika, İtalya, Portekiz gibi ülkelerde gerçekleşmesi planlanan uluslararası şampiyonlara hazırlanıyor ve dünya şampiyonluğu hedefine emin adımlarla ilerliyor.
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