Türkiye Rüya Takımı’nı seçiyor

Dünyadaki en başarılı 8 bölgeden biri olarak etkinliğe katılmaya hak kazanan Türkiye Şampiyonluk Ligi rüya takımının yıldızları, LoL tutkunlarının oylarıyla belirlenecek.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek olan etkinliğe katılacak takımların yıldızları, LoL tutkunlarının oylarıyla belirlenecek.

Uluslararası arenada en başarılı 8 bölgeden biri olan Türkiye Şampiyonluk Ligi rüya takımı, Çin ve Kore ligleriyle birlikte dünyanın en iyileri arasında yer alarak All-Star Etkinliği'nde boy gösterecek. Türkiye’nin rüya takımını oluşturmak üzere 26 Ekim’de başlayan oylama süreci 31 Ekim 16.00’a kadar devam edecek. Yalnızca Türkiye sunucusunda hesabı olan ve oyunda en az 10. seviyeye yükselmiş LoL oyuncularının katılabileceği oylamada, her oyuncunun tek bir oy hakkı olacak.

Etkinliğe 2017 Şampiyonluk Ligi’nde mücadele eden her takımdan en fazla 2 oyuncu seçilebilecek. Oylama sonucunda aynı takımda bulunan 2'den fazla oyuncu seçildiyse, en yüksek oya sahip 2 oyuncu All-Star'a gitmeye hak kazanacak. Rüya takımın koçluğunu yıl boyunca takımıyla birlikte elde ettiği başarılarla öne çıkan 1907 Fenerbahçe Espor'un koçu Serdar “Pades” Padeş üstlenecek.