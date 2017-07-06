Türkiye Rusya'da vadiye iniyor

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni ilk dört sırada bitiren BAUSuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor ve Team AURORA, 6-9 Temmuz tarihleri arasında Moskova’daki LCL Stüdyosu’nda Bağımsız Devletler Topluluğu’nun en iyi takımlarına karşı hangi bölgenin daha iyi olduğunu belirlemek için sahaya çıkacak.

League of Legends’da 13 farklı bölgenin en iyi takımları ezeli rakipleriyle karşı karşıya getiren bölgeler arası Rift Rivals etkinliği başladı. Türkiye’den turnuvaya katılan 4 takım, 6-9 Temmuz tarihleri arasında hangi bölgenin daha iyi olduğunu belirlemek için Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan gelen rakipleriyle Moskova’daki LCL Stüdyosu’nda karşı karşıya gelecek.

Turnuvada Türkiye’yi Kış Mevsimi’ni ilk 4 sırada bitiren BAUSuperMassive eSports, Oyunfor.CREW, 1907 Fenerbahçe Espor ve Team AURORA temsil edecek. Rakiplerimiz ise yine kendi bölgelerinde Kış Mevsimi’ni ilk 4 sırada tamamlayan Virtus.pro, Vaevictis eSports, M19 ve Vega Squadron olacak.

Türkiye temsilcileri deplasmanda olmalarına rağmen sahip oldukları bireysel yetenek ve tecrübe üstünlüğüyle turnuvanın favorisi olarak gösteriliyor.

Dört Ayrı Takım Tek Bir Hedef İçin Omuz Omuza

Rift Rivals turnuva formatında Türkiye’den dört takım, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun dört takımından her biriyle birer kez maç yapacak. Oynanacak 16 maçın ardından iki bölgenin en çok puan toplayan takımları, turnuvanın kazananını belirlemek için 5 maçlık seride karşı karşıya gelecek. Turnuva ödülü, hangi takımın kazandığından bağımsız olarak kazanan bölgenin tüm takımları arasında eşit olarak paylaştırılacak.

Rift Rivals turnuvasının tüm maçları League of Legends’ın Twitch (http://tr.twitch.tv/riotgamesturkish) ve YouTube (http://www.youtube.com/LoLespor) kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Detaylı bilgi için https://tr.lolesports.com/tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.