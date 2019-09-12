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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
12.09.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Rusya voleybol maçı ile Milli Voleybolcularımızın turnuvadaki ilk mücadelesi ekranlara gelecek. Grubun en güçlü ekiplerinden Rusya ile ilk maçta karşılaşacak olan Türkiye, bu karşılaşmadan galip ayrılarak avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye Rusya voleybol maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Türkiye Rusya voleybol maçı, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Slovenya'da oynanacak olan karşılaşmalar, grup aşamasında önem arz edecek. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda izlenebilecek? İşte, o detaylar

TÜRKİYE RUSYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Rusya maçı, 12 Eylül Perşembe günü saat 15.30'da oynanacak. Karşılaşma TRT Spor kanalında canlı izlenebilecek.

Avrupa voleybolunun milli takım düzeyinde en büyüğünün belirleneceği turnuva 31. kez düzenlenecek. 12-29 Eylül tarihlerindeki organizasyonun ev sahipliğini, Fransa (Montpellier, Nantes, Paris), Belçika (Brüksel, Anvers), Slovenya (Ljubljana) ve Hollanda (Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn) yapacak.

Takım sayısının 16'dan 24'e yükseltildiği turnuvada, altışar ekipten oluşan grupları ilk 4 içinde tamamlayanlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak. Bu turdan itibaren müsabakalar, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Yarı final maçlarından biri Fransa'nın başkenti Paris, diğeri Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da, 3'üncülük ve final karşılaşması da yine Paris'te yapılacak.

TÜRKİYE, GRUP MAÇLARINI SLOVENYA'DA OYNAYACAK

Başantrenörlüğünü Nedim Özbey'in yaptığı A Milli Erkek Voleybol Takımı, ev sahibi ülkelerden Slovenya'nın yanı sıra son şampiyon Rusya ile Belarus, Finlandiya ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğu C Grubu'nda mücadele edecek.

Grup karşılaşmalarını Ljubljana kentindeki Arena Stozice'de oynayacak ay-yıldızlılar, ilk maçında bugün Rusya ile karşılaşacak. Maçlar TRT Spor'dan yayınlanacak.

Pasör: Selçuk Keskin, Arslan Ekşi
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Metin Toy
Smaç: Burak Güngör, Batuhan Avcı, Yiğit Gülmezoğlu, İzzet Ünver
Orta oyuncu: Vahit Emre Savaş, Faik Samed Güneş, Oğuzhan Karasu, Doğukan Ulu
Libero: Burak Mert, Volkan Döne

Türkiye'nin kadrosu ve grup aşamasındaki maç programı (TSİ) şöyle:

Bugün:
15.30 Türkiye-Rusya
13 Eylül Cuma:
18.30 Kuzey Makedonya-Türkiye
15 Eylül Pazar:
21.30 Türkiye-Slovenya
17 Eylül Salı:
21.30 Türkiye-Belarus
18 Eylül Çarşamba:
21.30 Finlandiya-Türkiye

Şampiyonada A Grubu'nda ev sahibi Fransa ile Yunanistan, İtalya, Portekiz, Bulgaristan ve Romanya, B Grubu'nda ev sahibi Belçika ile Sırbistan, Almanya, Slovakya, İspanya, Avusturya, D Grubu'nda ise ev sahibi Hollanda'nın yanı sıra Polonya, Çekya, Estonya, Ukrayna ve Karadağ bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DERECESİ 11'İNCİLİK

İlki 1958'de olmak üzere daha önce Avrupa Şampiyonası'nda 9 kez boy gösteren A Milli Erkek Voleybol Takımı, 11'incilikten ötesini göremedi.

Organizasyonu 1963, 2011 ve 2017'de 11. sırada tamamlayan Türkiye, şampiyonaya ev sahipliği yaptığı 1967'de 14, 2009'da ise 13. oldu.

EN BAŞARILI TAKIM RUSYA

Turnuvaya unvanını korumaya gelecek Rusya, Sovyetler Birliği dönemi de dahil elde ettiği 22 madalyayla (14 altın, 3 gümüş, 5 bronz) Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası tarihinin en başarılı takımları sıralamasında başı çekiyor.

Rusya'yı, 6 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalyayla İtalya ve 3 altın, 4 gümüş madalyayla Çekya takip ediyor.

1948 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılan takım unvanını, Rusya ve İtalya paylaşıyor.

29 kez turnuvada yer alan Rusya ve İtalya'yı, 28 katılımla Fransa ile Bulgaristan ve 25 katılımla Polonya ile Hollanda izliyor.

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