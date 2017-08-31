4 grupta toplam 24 takımın katılacağı turnuvada heyecan yarın başlayacak. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci turu yükselecek. Bu turdan itibaren müsabakalar Sinan Erdem Spor Salonu'nda tek maç eleme usulüyle oynanacak. A Milli Erkek Basketbol Takımı, D Grubu’nda turnuvada mücadele edecek. Milliler, Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika ile Ülker Sports Arena’da oynayacak.

Türkiye Rusya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Türkiye Rusya maçı 1 Eylül Cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele NTV Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

"Avrupa Şampiyonası'nda olmazsa olmazımız taraftarımız"

TBF Yönetim Kurulu Üyesi Beşok: "Seyirciniz, oyundan düştüğünüz zaman sizi ayağa kaldıran ve maça damganızı vurmanızı sağlayan bir güç" - "Grupta ilk 2 sırayı elde edebilirsek önemli avantaj olacak" - "Madalya istiyoruz ama NBA'deki oyuncuların gelmemesiyle kağıt üzerinde baktığımız zaman bizim takım, şampiyonluğun favorisi değil gibi gözüküyor"



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2017) mücadele edecek A Milli Erkek Takımı için taraftar desteğinin çok önemli olduğunu söyledi. Hüseyin Beşok, AA muhabirine yaptığı açıklamada, millilerin iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini ifade etti.

Ay-yıldızlıların hazırlık maçlarında mücadeleci ve sonuna kadar bırakmayan bir takım görüntüsü verdiğini belirten Beşok, "Seyirciniz, oyundan düştüğünüz zaman sizi ayağa kaldıran ve maça damganızı vurmanızı sağlayan bir güç. Özellikle bizim taraftarımız, Türkiye'deki şampiyonalarda ne kadar başarılı olduğumuzu iyi biliyor. Avrupa Şampiyonası'nda da olmazsa olmazımız taraftarımız." diye konuştu. Şampiyonada mücadele hırsına çok ihtiyaç duyacaklarını aktaran Beşok, turnuvaların uzun bir periyot olduğunu dile getirdi. İyi ya da kötü başlamaktan daha önemlisinin turnuvayı iyi bitirmek olduğuna vurgu yapan Hüseyin Beşok, şöyle devam etti:

"Takımımız gerçekten mücadele olarak güzel bir görüntü veriyor. Seyircimizi salonlara davet ediyoruz çünkü o ateşli taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İnşallah burada cuma günü başlayacağımız maçlarda güzel bir atmosfer oluşturacağız ve seyircimize galibiyetler hediye edeceğiz."



"Grupta ilk 2 çok önemli"



Hüseyin Beşok, ay-yıldızlıların, mücadele ettiği D Grubu'nu ilk iki sırada tamamlamasının büyük avantaj olacağını söyledi.

Rusya ile yapılacak ilk karşılaşmanın önemine değinen Beşok, "Rusya'dan sonra Büyük Britanya, Sırbistan, Belçika ve Letonya ile oynayacağız. Grubumuzda dışarıdan baktığımız zaman Rusya ve Sırbistan iyi ekipler gibi görünüyor. Belçika ve Letonya'nın da iyi kadroya sahip olduğu söyleniyor. Önemli olan maçları adım adım düşünmek. Grupta ilk 2 çok önemli. İlk 2 sırayı elde edebilirsek önemli avantaj olacak çünkü C Grubu'ndan 3. veya 4. ile karşılaşacağız. Bunlar tabii hesap işleri. Maçlar başlayıp takım kazandıkça ve güven geldikçe daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sakatlıklarla boğuştuklarını ve NBA'de forma giyen oyuncuların kadroda olmamasından dolayı olumsuz bir bakış açısı bulunduğunu vurgulayan Hüseyin Beşok, şunları kaydetti:

"Madalya istiyoruz ama NBA'deki oyuncuların gelmemesiyle kağıt üzerinde baktığımız zaman bizim takım şampiyonluğun favorisi değil gibi gözüküyor. Hedef her maçı kazanmak. Turnuvalarda hem mücadele hem de şans faktörü çok önemli. Karşınıza kimin geleceği çok önemli, gerçekten çok iyi takımlar var. Ülkemizde bir kez daha madalya almak istiyoruz."