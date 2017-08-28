12 Dev Adam'ın da mücadele edeceği EuroBasket 2017'nin başlamasına artık sayılı günler kaldı. A Milli basketbol takımımız bu hafta İstanbul'da Rusya ile karşılaşacak. D grubunda yer alan millilerimiz karşılaşmaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Türkiye Rusya EuroBasket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

EUROBASKET 2017 MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin tüm maçları NTV SPOR ve NTV'den canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca turnuvanın diğer maçlarını da Doğuş Yayın Grubu yayınlayacak.

EUROBASKET 2017 MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Avrupa’nın en gözde basketbol organizasyonu FIBA EuroBasket 2017, grup aşamaları ve final müsabakaları için netleşen takvimi açıkladı.

Nihai takvim, Finlandiya, İsrail, Romanya ve Türkiye’nin planlanan ilk hava atışı vakitleri FIBA’nın yayın ortaklarının ayarlamaları göz önünde bulundurularak şekillendi.

FIBA EuroBasket 2017, A Grubu’nun oynanacağı Finlandiya Helsinki Arena’da, yerel saat ile 13:45’te, 31 Ağustos’ta başlayacak. İsrail Tel Aviv Arena’da B Grubu maçlarının başlama günü de yine 31 Ağustos olacak. Romanya Cluj – Napoca’da, Polyvalent Spor Salonu’nda oynanacak C Grubu maçları ve İstanbul Fenerbahçe Arena’da oynanacak D Grubu maçları ise 1 Eylül’de başlayacak.

Grup aşamaları 7 Eylül’de tamamlanacak. 6’şar takımın mücadele verdiği gruplardan bir üst tura yükselen 4’er takım final aşaması için İstanbul’da, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya gelecekler. Final aşamasının ilk hava atışı ise 9 Eylül’de gerçekleşecek. EuroBasket 2017, 17 Eylül’de yerel saat ile 20:30 itibarı ile oynanacak şampiyonluk maçı ile sona erecek.

EUROBASKET 2017 GRUP MAÇLARI

A Grubu: (Helsinki) Polonya, Yunanistan, Fransa, Finlandiya, İzlanda, Slovenya

B Grubu:(Tel Aviv) Ukrayna, İsrail, Litvanya, Gürcistan, İtalya, Almanya

C Grubu: (Cluj-Napocca) Hırvatistan, Çekya, İspanya, Karadağ, Romanya, Macaristan

D Grubu: (İstanbul) Büyük Britanya, Rusya, Sırbistan, Letonya, Türkiye, Belçika

EuroBasket 2017'de Türkiye'nin maç tarihleri

1 Eylül 2017 Türkiye - Rusya

2 Eylül 2017 Büyük Britanya - Türkiye

4 Eylül 2017 Sırbistan - Türkiye

5 Eylül 2017 Türkiye - Belçika

7 Eylül 2017 Letonya - Türkiye