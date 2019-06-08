Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTürkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...
GeriFutbol Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
08.06.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...

A Milli Futbol Takımımızın Fransa'yı 2-0 mağlup etmesiyle birlikte gözler puan durumuna çevrildi. Türkiye-Fransa maçıyla birlikte grubun diğer karşılaşmaları da yapıldı. İşte H Grubu'ndaki puan durumu...

A Milli Takımımız Fransa'ya adeta kabusu yaşattı. Rakibimizi sahadan sildiğimiz maçın ardından puan durumu da şekillendi.

Türkiye, Fransa'yı 2-0'lık skorla devirdi, puan durumu da şekillendi. A Milli Takımımız Fransa’yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in golleriyle devirdi. Grubun diğer maçlarında İzlanda Arnavutluk’u 1-0 ile geçerken, Moldova da Andorra’yı 1-0 yendi.

İşte H Grubu'nda oluşan puan durumu

Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada İşte H Grubu puan durumu...

Türkiye - 9 puan
Fransa - 6 puan
İzlanda - 6 puan
Arnavutluk - 3 puan
Moldova - 3 puan
Andorra - 0 puan

EURO 2020 ELEMELERİ MAÇ PROGRAMI

11 Haziran 2019 İzlanda – Türkiye
7 Eylül 2019 Türkiye – Andorra
10 Eylül 2019 Moldova – Türkiye
11 Ekim 2019 Türkiye – Arnavutluk
14 Ekim 2019 Fransa – Türkiye
14 Kasım 2019 Türkiye – İzlanda
17 Kasım 2019 Andorra – Türkiye

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Türkiye puan durumunda kaçıncı sırada? İşte H Grubu puan durumu...
Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!
Türkiye-Fransa maçı esnasında Emre Mor...
Türkiye-Fransa maçından fotoğraflar