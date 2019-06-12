Türkiye puan durumunda kaçıncı? İşte h grubu sıralaması
A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu dördüncü maçında İzlanda'ya deplasmanda kaybedince grupta işler karıştı. İlk 3 maçta 3 galibiyet alarak İzlanda deplasmanına lider olarak giden Milliler, bu maçtan istediğini alamadı ve zirveyi kaptırdı. İşte, h grubunda alınan sonuçlar ve puan durumu...
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda dördüncü maçlar geriden kalırken, 3 maç oynandı ve lider el değiştirdi. İzlanda'ya namağlup lider giden Milliler, rakibine kaybetti ve 9 puanda kaldı. Grupta oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet çıkaran Türkiye, ikinci sıraya geriledi.
İzlanda ise üçüncü galibiyetini alarak aynı puanda bulunan Fransa ve Türkiye'nin ardından averajla üçüncü sırada yer aldı.
Grubun favorisi olarak gösterilen son dünya şampiyonu Fransa ise Andorra karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle averaj farkıyla Türkiye'nin önünde zirveye yerleşti. H grubunun diğer maçında Arnavutluk, evinde Moldova'yı 2-0 mağlup etti ve 6 puanla dördüncü sıraya yerleşti.
H grubu dördüncü hafta sonuçları:
İzlanda 2-1 Türkiye
Andorra 0-4 Fransa
Arnavutluk 2-0 Moldova
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