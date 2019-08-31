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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
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31.08.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Türkiye potada 989. maçına çıkıyor! Dünya Kupası'nda daha önce...

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Türkiye potada 989. maçına çıkıyor! Dünya Kupası'nda daha önce...

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, tarihindeki 989. müsabakasına çıkacak.

Ay-yıldızlı takım, 83 yıllık tarihinde yaptığı 988 maçın 508'ini kazandı, 479 karşılaşmada mağlup oldu. Milliler, bir müsabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.

A Milli Takım, tarihindeki ilk maçını Yunanistan ile 24 Haziran 1936'da yaptı. Beyoğlu Halkevi Salonu'nda oynanan özel maçı Türkiye, 49-12 kazandı.

- Dünya Kupası'nda 33 maç

Türkiye, daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda toplam 33 maç yaptı.

A Milli Takım, 33 maçın 22'sinde sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 maçta rakiplerine yenildi.

ABD'de 2002'de yapılan şampiyonada 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alan milliler, Japonya'da 2006'da ise 9 maçtan 6 galibiyet, 3 yenilgiyle ayrıldı. Türkiye, gümüş madalya kazandığı 2010 Dünya Şampiyonası'nda 9 maçta 8 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Milliler, 2014 Dünya Kupası'nı ise 7 maçta 4 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı.

- İlk resmi maç Berlin Olimpiyatları'nda

A Milli Basketbol Takımı, tarihindeki ilk resmi maçı olimpiyatlarda oynadı.

Berlin'de düzenlenen olimpiyat oyunlarında Şili ile karşılaşan milliler, 7 Ağustos 1936'da yapılan karşılaşmada rakibine 30-16 yenildi.

- Resmi maçlardaki ilk galibiyeti Avrupa Şampiyonası'nda

Ay-yıldızlılar, tarihinde resmi maçlarda ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda aldı.

Şampiyonada ilk iki maçında Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmasında Suriye'yi 43-33 mağlup ederek, resmi müsabakalardaki ilk galibiyetini elde etti.

Türkiye potada 989. maçına çıkıyor Dünya Kupasında daha önce...

- En farklı skorlar

A Milli Basketbol Takımı, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında aldı.

İzmir'de yapılan İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı tam 97 sayı farkla, 142-45 yendi.

Türkiye, tarihindeki en farklı skorlu yenilgisini ise Hırvatistan karşısında aldı. Milliler, Almanya'da yapılan 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 113-63'lük skorla, 50 sayı farkla mağlup oldu.

- Beraberlik

A Milli Basketbol Takımı'nın tarihinde bir de beraberlik bulunuyor.

Milliler, İstanbul'da 13 Haziran 1995'te Makedonya ile yaptığı özel maçtan 78-78 beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, yarınki rakibi Japonya ile resmi maçlarda tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

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