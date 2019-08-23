Türkiye Porto Riko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Porto Riko basket maçı ile A Milli Erkek Basketbol Takımımız FIBA Dünya Kupası öncesinde hazırlıklarını sürdürecek. Çin’de düzenlenen Atlas Challenge Turnuvası’ndaki ilk maçında Türkiye, Porto Riko ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Porto Riko maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
A Milli Basketbol Takımımızın oynayacağı Türkiye Porto Riko maçı ile dünya kupası hazırlıkları devam ediyor. Peki, Türkiye Porto Riko basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
TÜRKİYE PORTO RİKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Porto Riko arasında oynanacak olan mücadele, 23 Ağustos Cuma günü saat 14.30'de oynanacak. Mücadele canlı yayın ile izlenebilecek.
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Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası'nda yer alıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre milli takım, Dünya Kupası öncesi son provasını 23-27 Ağustos tarihlerinde Çin'de organize edilecek Atlas Challenge Turnuvası'nda yapacak.
Suzhou kentinin ev sahipliği yapacağı özel turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti mücadele edecek.
Ay-yıldızlılar, Atlas Challenge Turnuvası'nın ardından 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası'nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay kentine gidecek.
Türkiye, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşı karşıya gelecek.
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