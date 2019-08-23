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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
23.08.2019 - 11:06, Son Güncelleme:

Türkiye - Porto Riko: 72-64

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Türkiye - Porto Riko: 72-64

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nın hazırlıkları kapsamında katıldığı Atlas Challenge Turnuvası'ndaki ilk maçında Porto Riko'yu 72-64 yendi.

Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğine Türkiye, dış atışlarda etkisiz başladı. İlk 6 dakikayı 10-5 önde geçen Porto Riko karşısında Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'la sayılar bulan Türkiye, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı. 

İkinci çeyrekte Türk Milli Takımı hücumda ve savunmada çok etkili oldu. Maçın 14. dakikasında farkı çift hanelere (25-15) çıkaran Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 39-25 önde gitti. 

Üçüncü çeyreği 59-40 üstün bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmayı da 72-64 kazandı. 

Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti. 

Milli takım turnuvadaki ikinci maçını 25 Ağustos Pazar günü, Venezuela-Senegal maçının galibiyle oynayacak.

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Türkiye - Porto Riko: 72-64

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