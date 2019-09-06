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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
06.09.2019 - 17:52, Son Güncelleme:

Türkiye Polonya yarı final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye final peşinde

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Türkiye Polonya yarı final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye final peşinde

2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Türkiye, Ankara'da Polonya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, müsabakayı kazanması durumunda tarihinde ikinci kez adını finale yazdıracak. Peki, Türkiye Polonya yarı final maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

31. kez düzenlenen Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finalistler belli oluyor. Çeyrek finalde Hollanda'yı geçen A Milli Takım, yarı finalde Polonya ile karşılaşacak. Sporseverler, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisini araştırıyor. İşte, Türkiye Polonya yarı final maçına ilişkin ayrıntılar...

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından bu yıl 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final maçları Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Bu kapsamda Türkiye de Polonya ile karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka yarın saat 19.30'da başlayacak. Bu müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

5. KEZ YARI FİNAL HEYECANI

A Milli Takım, organizasyon tarihinde 5. kez yarı final maçına çıkacak.

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

Tarihinde ikinci kez finale kalmaya çalışacak Türkiye, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milli takım, 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

SADECE SIRBİSTAN'A KAYBETTİK

Son Avrupa üçüncüsü Türkiye, yarı finale gelene kadar oynadığı 7 maçta, 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

A Grubu'nda sırasıyla Yunanistan'ı 3-0, Finlandiya'yı 3-2, Bulgaristan'ı 3-1, Fransa'yı 3-0 yenen A Milli Takım, Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu.

Son 16 turunda Hırvatistan karşısında zorlansa da sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmasını bilen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Çeyrek finale gelene kadar rakiplerine set dahi vermeyen 2015 ve 2017'nin finalisti Hollanda'yı rahat bir şekilde 3-0 mağlup eden Türkiye, son 4'e kaldı.

POLONYA EN BAŞARILI 3. TAKIM

Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya, 1949 yılından bu yana düzenlenen şampiyonaya en çok katılma başarısı gösteren takım konumunda.

Turnuvaya 30 kez katılan Polonya, en başarılı takım sıralamasında 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla Rusya ve Almanya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Polonya, 2003 ve 2005 yıllarında şampiyonluğa ulaştı.

TÜRKİYE'NİN EV SAHİPLİĞİNDE SÜRECEK

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda grup ve son 16 turu maçlarını Türkiye, Macaristan, Slovakya ve Polonya ortaklaşa organize etti.

Organizasyonun çeyrek finalini Polonya ile düzenleyen Türkiye (Ankara), yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına tek başına ev sahipliği yapacak.

Türkiye, şampiyonayı 1967 ve 2003 yıllarının ardından üçüncü kez düzenliyor.

2019 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük ve final karşılaşması, 8 Eylül Pazar günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

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