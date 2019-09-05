Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı ne zaman?
2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalistler belli oldu. Türkiye'nin yarı finaldeki rakibi Polonya oldu. Diğer yarı finalist Sırbistan da İtalya ile eşleşti. Bu gelişmenin ardından final biletini alacak takımın belli olacağı maçın saat ve yayıncı kuruluş gibi detayları merak konusu oldu. Peki, Türkiye Polonya voleybol yarı final maçı ne zaman?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Sporseverler şimdi ise yarı final maçına odaklandı. İşte, Türkiye Polonya voleybol yarı final maçına ilişkin ayrıntılar....
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 31. kez düzenlenen organizasyonda yarı final heyecanı başlıyor. Türkiye Polonya maçı da 7 Eylül Cumartesi günü saat 19:30’da oynanacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından canlı yayınlanacak.
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