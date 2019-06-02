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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
02.06.2019 - 16:02, Son Güncelleme:

Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihte ilk!

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Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Tarihte ilk!

Türkiye Özbekistan maçı ile iki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. Mart ayından bu yana oynadığı karşılaşmalarda kaybetmeyen Türkiye, Özbekistan karşısında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında merak edilen detaylar

Türkiye Özbekistan maçı ile EURO 2020 hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak olan Türkiye, Özbekistan önünde takımın son durumunu gözden geçirecek. Peki, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak olan Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

TÜRKİYE ÖZBEKİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

EURO 2020 mücadelelerine hazırlık mahiyetinde oynanacak karşılaşmada Türkiye, Özbekistan ile mücadele edecek. 2 Haziran Pazar günü saat 21.00'da oynanacak olan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

ÖZBEKİSTAN İLE İLK MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Özbekistan ile tarihindeki ilk maçını pazar günü oynayacak.

Ay-yıldızlı ekibin daha önce karşılaşmadığı Özbekistan'ın teknik direktörlük koltuğunda, bir dönem Orduspor'u da çalıştıran Arjantinli teknik adam Hector Cuper oturuyor.

Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak.

ŞENOL GÜNEŞ'E SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 67. yaş günü etkinlik sırasında yapılan sürprizle kutlandı.
Şenol Güneş, alkışlar eşliğinde üzerinde resminin bulunduğu pastayı kesti.
Güneş, Rixos Otelleri Yönetim Kurulu Üyesi Fesih Tamince'ye milli takım oyuncuları tarafından imzalanmış forma hediye etti.
Daha sonra müzikal bot gösterisini izleyen milli takım, parktan ayrıldı.

TFF'NİN YENİ YÖNETİMİNE BAŞARI DİLEĞİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı'na Nihat Özdemir'in seçilmesi ve Hamit Altıntop'un yönetimde yer almasıyla ilgi soru üzerine Güneş, önceki başkanlar Yıldırım Demirören ve Hüsnü Güreli'ye teşekkür ederek, her ikisinin de ellerinden geldiğince iyi işler yaptığını ifade etti.

TFF'nin yeni başkanı Nihat Özdemir başta olmak üzere yeni yönetim kuruluna hayırlı olsun dileğinde bulunan A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, şöyle konuştu:

"Dost ve oyuncu olarak tanıdıklarım var. Yabancılık çektiğimiz kimse yok. Birlikteyiz. Yetki ve görev sorumluluklarını bildikten sonra sorun olacağını düşünmüyorum. Hedefimiz Türk futbolunun gelişimi ve milli takım düzeyinde başarılı sonuçlar almak. Hamit Altıntop gibi oyunculuk kariyeri, kişilik olarak herkesin takdir ettiği bir insanın yönetime alınması takdire şayan. Hamit ve diğer arkadaşlarının en iyisini yapacağını düşünüyorum."

ÖZBEKİSTAN KARŞISINDAKİ EKSİKLER

Teknik direktör Güneş, kadroda bireysel anlamda yetenekli futbolcuların bulunduğunu, bu futbolcuların da takımda iyi oynaması gerektiğini belirterek, Pazar günü oynanacak Özbekistan maçında bunu görmek istediğini söyledi.

Hazırlık maçlarında, Fransa ve İzlanda karşılaşmalarında kimlerin oynayacağını belirlemeye çalıştıklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Özbekistan karşısında Cenk Tosun, Ozan Kabak yok. Hasan Ali, Mahmut Tekdemir ve Okay Yokuşlu'nun ufak rahatsızlığı var. Onlar da olmayacak. Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu da kadroda olmayacak. Maça çıkanın yüzde 100'ünü vermesini istiyorum. Ne yapacağımızı da görmek istiyoruz. Sadece maçı kazanmak değil oyuncuların durumunu görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş, oyuncularının Özbekistan karşısında iyi oynayacağını düşündüğünü vurgulayarak, "Eksikleri, hataları olabilir. Geçen maçta yediğimiz golde, savunmadaki oyuncunun kaleci çıkmıyorsa çıkış yapması lazımdı. Daldı gol yedik. Bu takımın da sabra ihtiyacı var. Ama sabır demek Pazar günü oynanacak maçı almamak demek değil. Bu takımda geçmişten örnek vermek istemiyorum. Tabii dersler çıkaracağız. Oyuncu arkadaşlara bakacağım sonra da Pazar gününe kadar karar vereceğiz. Muhtemel 11'imizde, yüzde 100 oynayabilecek, sakatlığı olmayanları sahaya çıkaracağız. Belki birkaç oyuncu daha dışarıda kalabilir." şeklinde konuştu.

Milli takıma girecek oyuncunun yaşı ne olursa olsun en iyisi olması gerektiğini belirten Güneş, "Gençtir, onu bekleyelim, olmaz. Abdülkadir genç ama girdiği zaman oynatacak. Emre Belözoğlu, girdiği zaman oynatacak. Oynatmıyorsa burada olmayacak. Opsiyonumuz tabii ki var. Emre'nin bir üretimi var. Hatta daha az oynatmayı düşünüyordum, koydum oyuna. Baktım paslı oyun kuruyor. Onun yerine daha çok koşan bir oyuncu koydum. Daha çok koştu ama daha az pas yaptı. Bunlar hep konuşacağımız konular." değerlendirmesinde bulundu.

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