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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
01.06.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye Özbekistan maçı için geri sayım devam ediyor. 30 Mayıs’ta Yunanistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Şenol Güneş ile Héctor Cúper arasındaki bu mücadelenin sonucu tüm futbolseverler tarafından merakl bekleniyor. Peki, Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol takımımız hazırlık maçında Özbekistan'ı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği açıklandı. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Peki, Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye - Özbekistan karşılaşması, 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

2019'daki dördüncü maç

Ay-yıldızlı ekip, Özbekistan karşılaşması ile 2019 yılındaki dördüncü maçına çıkacak.

Milliler, bu yıl oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.

Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Yunanistan ile Antalya'da oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı.

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