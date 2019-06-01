Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye Özbekistan maçı için geri sayım devam ediyor. 30 Mayıs’ta Yunanistan ile karşı karşıya gelen A Milli Takım, Özbekistan ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktörler Şenol Güneş ile Héctor Cúper arasındaki bu mücadelenin sonucu tüm futbolseverler tarafından merakl bekleniyor. Peki, Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol takımımız hazırlık maçında Özbekistan'ı konuk ediyor. A Milli Futbol Takımı’nın Özbekistan ile oynayacağı hazırlık maçını Sırp hakem Srdjan Jovanovic’in yöneteceği açıklandı. Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak. Öte yandan ay-yıldızlı ekip, Alanya'da ilk kez bir milli maça çıkacak. Milli takımın Özbekistan mücadelesi Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak. Peki, Türkiye Özbekistan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Türkiye - Özbekistan karşılaşması, 2 Haziran 2019 Pazar günü saat 21:00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
2019'daki dördüncü maç
Ay-yıldızlı ekip, Özbekistan karşılaşması ile 2019 yılındaki dördüncü maçına çıkacak.
Milliler, bu yıl oynadığı 3 maçı da kazanmayı başardı.
Milli takım, bu yıl oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nun golleriyle 2-0 yendi. Milliler, yılın ikinci maçında Eskişehir'de Moldova'yı 4-0 yendi ve 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci karşılaşmasından da galibiyetle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip Yunanistan ile Antalya'da oynadığı özel maçı da 2-1 kazandı.
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