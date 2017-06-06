Türkiye Overwatch Şampiyonası’nda gruplar belli oluyor

Dijital Sporlar ekibinin altyapısını hazırladığı ve Blizzard Entertainment’ın resmi izin verdiği Türkiye Overwatch Şampiyonası’nda gruplara kayıt aşaması başladı. 12 Haziran’a kadar sürecek kayıtların ardından 6 hafta sürecek grup ve final maçları yapılacak.

Şampiyonada mücadele edecek takımların grupları belli olduktan sonra 13 Haziran’dan 19 Temmuz’a kadar sürecek olan grup maçları yapılacak. Takımların toplam değeri 25.000 TL’yi bulan ödül havuzu için kıyasıya mücadele edeceği şampiyonada grup aşaması tamamlandıktan sonra ise ilk iki sırayı kapan takımlar Büyük Final’e katılmaya hak kazanacak.

Ödül havuzu HyperX, Monster Notebook, Viewsonic, Zotac, NVIDIA ve GPay tarafından oluşturulan şampiyonada ödül dağıtımı şu şekilde olacak:

1.Takım: 1.800 TL para ödülü; 6 adet Zotac GTX 1060 AMP! Edition ekran kartı; 6 adet HyperX Alloy FPS klavye

2.Takım: 900 TL para ödülü; 6 adet Viewsonic VX2457 Gaming Monitor; 6 adet HyperX Fury DDR4 4GB RAM

3.Takım: 6 adet HyperX Cloud Stinger Kulaklık

Yıllar içerisinde pek çok ilke imza atan yerli oyun bilgisayarı üreticisi Monster da Türkiye’nin ilk Overwatch Şampiyonası’nın destekçileri arasında yer alıyor. Şampiyonanın en değerli oyuncusunu belirleyecek olan “Monster Valuable Player” (MVP) oylamasının ödülü, Monster Notebook’un canavarlarından ABRA A5 V10.2 Gaming Laptop olacak.

Gruplara kayıt aşaması 12 Haziran tarihine kadar sürecek.12 Haziran’dan sonra grupların belirlenmesi ile başlayacak 6 haftalık maç takvimi sonunda Büyük Final katılımcıları belli olacak. Katılım, kurallar ve diğer konular hakkında detaylı bilgi almak ve kaydolmak için: http://overwatchsampiyonasi.com/

Monster Hakkında

2005 yılında piyasaya girişiyle birlikte dizüstü bilgisayar dünyasında yüksek performansıyla çığır açan ve yepyeni bir standart sunan Notebook Canavarı Monster, son 12 yılda birçok ilke imza atmıştır.

Monster, İş İstasyonları Serisi (Workstation) ve Oyun Serisi (Gaming) olmak üzere iki kategoride dizüstü bilgisayar üretimi gerçekleştirmektedir. Oyun tutkunlarının masaüstü bilgisayar tabusu ilk kez Monster Notebook ile yıkılmış ve “oyun bilgisayarı” konsepti notebook dünyasına Monster sayesinde taşınmıştır. Yüksek hız, kapasite ve performans açısından üstün bir teknoloji sunan Monster Notebook, oyun tutkunları kadar mimarlar, grafik tasarımcılar gibi kapasiteye ve performansa ihtiyaç duyan farklı profillerdeki meslek gruplarının da kısa zamanda gözdesi haline gelmiştir.

2005 yılından bu yana kullanıcılarına farklı bir iş ve oyun deneyimi yaşama olanağı veren Notebook Canavarı, bunu yüksek kapasiteye ve performansa sahip SSD ya da sabit diskler, yüksek kapasiteli ve performanslı bellekler ve yine yüksek performansa sahip ekran kartlarıyla gerçekleştirmektedir.