Türkiye Overwatch Şampiyonası başlıyor!

25 bin TL’lik ödül havuzuna sahip olan ve Türkiye’ye özel yapısıyla dikkat çeken şampiyona tüm Overwatch severleri üç aylık bir maratona davet ediyor.

Espor arenasının son dönemdeki en popüler FPS oyunlarından olan Overwatch’un ülkemizdeki popülaritesine katkı sağlamak ve esporcularla espor taraftarlarını bir araya getirmek amacıyla düzenlenen Türkiye Overwatch Şampiyonası’nın ön elemeleri için kayıtlar başladı.

Birbirinden başarılı Overwatch takımlarının 25 bin TL’lik ödül havuzu için kıyasıya mücadele edeceği şampiyonada ön eleme aşaması geçildikten sonra oyuncular dörderli gruplara dağıtılacak. Grup aşaması tamamlandıktan sonra ise ilk iki sırayı kapan takımlar Büyük Final’e katılmaya hak kazanacak.

Ödül havuzu HyperX, Monster Notebook, Viewsonic, Zotac, NVIDIA ve Gpay tarafından oluşturulan şampiyonada ödül dağıtımı şu şekilde olacak:

1.Takım: 1.800 TL para ödülü; 6 adet Zotac GTX 1060 AMP! Edition ekran kartı.

2.Takım: 900 TL para ödülü; 6 adet Viewsonic VX2457 Gaming Monitor; 6 adet HyperX Alloy FPS klavye.

3.Takım: 6 adet HyperX Stinger Kulaklık; 6 adet HyperX Fury DDR4 4GB Ram.

Şampiyonanın en değerli oyuncusunu belirleyecek olan Monster Valuable Player (MVP) oylamasının ödülü ise Monster Notebook’un canavarlarından ABRA A5 V10.2 Gaming Laptop olacak.

İlk ön elemesi 27-28 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek olan Türkiye Overwatch Şampiyonası’na tüm Overwatch severler davetli! Katılım, kurallar ve diğer konular hakkında detaylı bilgi almak ve kaydolmak için: http://overwatchsampiyonasi.com/