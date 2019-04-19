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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.04.2019 - 14:35, Son Güncelleme:

Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın finali Sivas'ta başladı

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Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın finali Sivas'ta başladı

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Bahçeşehir Koleji ve Türkiye Oryantiring Federasyonunun iş birliği ile gerçekleştirilen şampiyonanın ilk gününde Kardeşler Kent Ormanı'nda orta mesafe yarışması düzenlendi.

Programda konuşan Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, şampiyonaya 60 ilden 135 spor kulübü ile 2 bini aşkın sporcunun katıldığını söyledi.
Uzun mesafe yarışmasının yarın yapılacağını belirten Akyüz, "Pazar günü ise tarihi kent meydanında bitecek şekilde, sokak aralarında, kongre merkezinin yapıldığı alanda bir kısa mesafe koşusuyla Türkiye Şampiyonası'nı sonlandırmış olacağız." dedi.

Sivas'ı hiç görmeyen kişilerin organizasyon sayesinde kente geldiğini aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"Yarışmaya katılanlar, ormanın çok güzel olduğunu, oryantiring için çok güzel bir arazi yapısına sahip olduğunu söylediler. Önümüzdeki dönemde burada milli takım kamplarının olmasını arzu eden sporcularımız ve antrenörlerimiz var. Arazi konusunda harita çizildi, herhangi bir işlem yapılmazsa biz 40-50 yıl kullanabiliriz. Valimizin desteğiyle buraya bir elektronik sistem kazandırılıyor. Bundan sonra artık Sivas'ın başka bir şeye ihtiyacı yok, kendi yağıyla kavrulabilir hale geldi. Sivas, yeni bir branşla tanıştı. Sivas'ta bir Türkiye Şampiyonası ilk defa yapılıyor. 2 bin 150 kişinin katıldığı yarışmayı baz aldığımızda bu, turizmciler, otelciler ve şehir için ekonomik katkıdır."

Farklı illerden şampiyonaya katılan sporculara ve kulüplere minnettar olduğunu dile getiren Akyüz, organizasyona ev sahipliği yapan Sivas'a teşekkür etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç ise Sivas'ın ilk kez Türkiye Oryantiring Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığını ifade etti. Sivas'ta 100. yıl etkinlikleri kapsamında bu etkinliğin yapılmasının daha da anlam kazandığını vurgulayan Tunç, yıl sonuna kadar eğitim, spor ve kültürel anlamda çok ciddi faaliyetlerin hayata geçirileceğini dile getirdi.

İşitme Engelliler Dünya Bisiklet Şampiyonası'nın da Sivas'ta yapılacağını belirten Tunç, Türkiye Oryantiring Şampiyonası ile Sivas'ın çok şeyler kazandığını söyledi.

Sivas'ın oryantiring konusunda Türkiye'de söz sahibi olacak bir il haline geleceğini söyleyen Tunç, emeği geçenlere teşekkür etti.

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