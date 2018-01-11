Türkiye onu konuşmuştu! İşte yeni takımı..

Trabzonspor'dan sezon başında yeniden Şanlıurfaspor'a kiralanan, ancak burada kulüp başkanı ile yaşadığı ‘Dayak' olayından sonra sözleşmesini fesih ederek Trabzonspor'a geri dönen Mertcan Çam'ın yeni takımı belli oldu.

22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu kez bordo-mavililer tarafından TFF 2. Ligde mücadele eden Bandırmaspor'a kiralandı.

Sezon sonuna kadar Bandırmaspor'a kiralanan Mertcan Çam, yeni takımına Antalya'da imza attıktan sonra devre arası kampına da dahil oldu.

Mertcan Çam, “Bandırmaspor hedefleri olan bir takım. Hedefleri olan takımlara hedefleri olan oyuncular gelir. Bandırmaspor'da şampiyonluk yaşamak istiyorum. İnşallah hep birlikte bunu başaracağımızı düşünüyorum” dedi.