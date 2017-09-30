Türkiye onları konuşuyor! Altınordu'nun sırrı...

TFF 1. Lig’in 7. hafta maçında dün Altınordu, Boluspor deplasmanında 2-1’lik skorla 3 puana ulaştı. Bu galibiyetin ardından en çok konuşulan konulardan biri, 23 yaşındaki Altınordu kalecisi Erce Kardeşler’in demeçleri oldu.

Yayıncı kuruluş mikrofonlarına açıklamalar yapan Erce Kardeşler, “Aileme, anneme, babama, yemeklerimizi hazırlayan, odalarımızı temizleyen ablalarımıza teşekkür ediyorum. Biz burada 90 dakika futbol oynayalım diye herkes sabahları saat 07.30’da işe gelip saatlerce çalışıyor. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum, onların ellerinden öpüyorum” dedi.

Erce’nin kullandığı ifadeler, kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı ve büyük takdir kazandı. Başarılı futbolcunun bir spiker diksiyonu ve rahatlığıyla verdiği röportaj gündem yarattı.

Erce Kardeşler ve Altınordu FK Medya İlişkileri Yönetmeni Ali Ergöçmez bu konuda aldıkları geri dönüşlerden, Altınordu’daki özel eğitimlere kadar önemli konularda Hürriyet Spor Arena’ya özel açıklamalarda bulundu...

ERCE KARDEŞLER: “YENGEM AYAĞA KALKIP ALKIŞLAMIŞ”

- Röportajdan sonra ailem ve arkadaşlarım aradı. Abim, “Maçtan önce, röportaj için seni tebrik ederim” dedi. Eşiyle beraber izlemişler maçı. Yengem ayağa kalkıp alkışlamış. Ailem tarafından çok olumlu bildirimler geldi. Instagram’dan, Twitter’dan çok olumlu mesajlar aldım. O an içimden öyle geçti. Biz bu mesleği yapıyoruz, sürekli alkışı toplayan sahadaki futbolcular oluyor ama gerçek kahramanlar her zaman sahne arkasındakiler.

- 90 dakika biz oynuyoruz ama insanlar, biz 90 dakika çıkıp oynayalım diye saatlerini verip çalışıyorlar. Onların da alkış alması gerekiyor. Bu kadar geri dönüş alacağımı ben de bilmiyordum. Röportaj normal geçti, sonradan sosyal medyada gündem olmuş. Çok şaşırdım. Ama tabii bir taraftan da sevindim. Güzel böyle şeylerin olması...

“13 YAŞINDAN İTİBAREN ÖZEL RÖPORTAJ EĞİTİMİ VAR”

- U-8 seviyesinde sosyal medya eğitimi almaya başlıyor futbolcular kulübümüzde. 13 yaşından itibaren de özel medya ve röportaj eğitimleri alıyoruz. Biz 3-4 senedir A takım seviyesinde bu eğitime tabiiyiz. Ali Ergöçmez Ağabey bizi çalıştırıyor. Hangi kelimeleri kullanmalıyız, hangilerinde vurgu yapmalıyız bunları öğreniyoruz. Sosyal medyada fotoğraf veya tweet paylaşırken neler yapmalıyız, yapmamalıyız onları öğreniyoruz. Haftada birkaç saat mutlaka bunlara ayrılıyor.

“O ABLALARIN ÜSTÜMÜZDEKİ HAKKI ANNE-BABA GİBİ”

- Biz sabah saat 07.30’da kahvaltı yapıyoruz. Tesislerdeki abilerimiz, ablalarımız daha erken saatlerde uyanıp bize kahvaltı hazırlıyor. O kadar güleryüzlü insanlar ki anlatamam. Size hiçbir şekilde ters bir şey söylemiyor veya yapmıyorlar, surat asmıyorlar. Akşam 19.30-20.00 civarı akşam yemeği yiyoruz. O insanlar yine günün son saatine kadar güleryüzlüler.

- İnsan böyle bir yerde değil de, nerede çalışmak ister? Sürekli pozitif bir hava var. Sahalar, malzemeler, odalar, her şeyin kalitesi çok yüksek. Bunun için de tekrar çok teşekkür ediyorum herkese. Hepsinin bizde hakkı bir anne-baba kadar çok. İnşallah onlara layık birer insan ve futbolcu olur, onları utandırmayız.

ALİ ERGÖÇMEZ: “A TAKIM OYUNCUSU, 6 YAŞINDAKİ FUTBOLCUYA ÖRNEK OLMALI”

Konuyla ilgili görüşlerini aldığımız Altınordu FK İcra Kurulu Üyesi ve Medya İlişkileri Yönetmeni Ali Ergöçmez de, şu ifadeleri kullandı:

- İyi birey, iyi vatandaş, iyi futbolcu yetiştirme hedefiyle çıktığımız bu yola, ‘iyi taraftarı’ da ekledik. Her maça altyapıdaki bin çocuğumuzu da götürüyoruz. 5 yıldır sıkı sıkıya sarıldığımız olgular bunlar. İyi birey, iyi vatandaş örneğini A takım futbolcusu vermeli ki, 6 yaşındaki oyuncularımız da onları kendilerine örnek alsınlar.

JUDO, SATRANÇ VE JİMNASTİK EĞİTİMLERİ...

- Kitaptan satranca, bir takım sosyal etkinliklerimiz var. Satranç çok önemli çünkü oyun teorisi, 3 boyutlu görme ve hamle özelliği kazandırıyor. Judo ve jimnastik eğitimlerimiz de var. Jimnastik esneklik katıyor, judo da sağlam durmayı öğretiyor... Saha içinde olası bir düşme durumunda sakatlanma riskini azaltmış oluyoruz. Çocuklarımızla birlikte hayvan barınaklarında vakit geçiriyoruz. Huzurevi ziyaretleri, down sendromlu çocuklarımızla beraber olma gibi etkinliklerimiz de var. Bunlar, oyuncularımızın hayatı öğrenmelerini sağlayıp, farkındalıklarını artırıyor. Geniş açıdan bakmaya başlıyorlar.

“MEDYA KONUSUNDA KİLİT NOKTA: DOĞRU İLETİŞİM”

- Bu eğitimler sırasında özellikle medya eğitimi bizim için çok önemli. Sosyal medya ve iletişim eğitimimiz. Günümüz futbolcularının maç sonrası ve maç öncesi röportajlarının çok doyurucu olmadığını görüyoruz. A takımdaki ve diğer çocuklarımıza maçın analizini bir teknik adam gibi yapmaları ve nasıl konuşmaları gerektiğini, medya mensuplarına nasıl davranmaları gerektiğini gösteriyoruz. Medya mensuplarının kaçılacak kişiler olmadığını, doğru iletişimle topluma kendilerini ne kadar doğru ve güzel yansıtabileceklerini belirtiyoruz. Erce örneğinde olduğu gibi başarılı olmaya çalışıyoruz. Bunun için çabamız her zaman artarak devam edecek.